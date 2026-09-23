Apoyo a más de 30 mil familias con huertos y proyectos productivos

Toluca, Estado de México.- Para contribuir a mejorar la alimentación y las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), beneficia cada año a más de 30 mil familias de los 125 municipios con proyectos agroecológicos y productivos.

Mediante el Programa “Bienestar y Desarrollo Comunitario”, el DIFEM, por medio de la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar, entrega insumos, herramientas y equipo para establecer huertos familiares, granjas de aves y proyectos productivos comunitarios.

Además, ofrece capacitación y orientación para promover una alimentación saludable, así como hábitos de salud e higiene, y brinda herramientas que contribuyen a mejorar la economía familiar.

Con “El Poder de Servir”, a través de la Subdirección de Proyectos Alimentarios y el Departamento de HortaDIF, de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, el DIFEM entregó a los 125 Sistemas Municipales DIF 30 mil 887 paquetes de semillas, en beneficio del mismo número de familias. Los apoyos incluyen diversas especies de hortalizas y fertilizante para instalar huertos familiares.

De manera adicional, mil 500 familias de localidades de alta y muy alta marginación recibieron 3 mil paquetes de semillas con fertilizante, además de apoyos para instalar granjas de aves, integrados por 10 hembras y un macho, un purificador de agua y un kit de herramientas.

Asimismo, se pusieron en marcha 11 proyectos productivos comunitarios en igual número de localidades: nueve con molinos de nixtamal para la elaboración, consumo y comercialización de alimentos a base de maíz, además de maquinaria e insumos para una panadería y un taller de elaboración de piñatas.