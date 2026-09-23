Odalys Ramírez se suma al Movimiento Nacional Preventivo Herklin®

Presenta Pelópolis en el PapaloteP

La alianza busca transformar un problema cotidiano en una oportunidad de aprendizaje, con menos miedo y más empatía

La conductora y actriz Odalys Ramírez se convirtió en la voz de las mamás mexicanas al participar como embajadora del primer Movimiento Nacional Preventivo Herklin® contra la pediculosis, iniciativa que busca sensibilizar a las familias sobre la importancia de la prevención en la etapa escolar.

Con su estilo espontáneo, Odalys compartió su experiencia como mamá trabajadora y habló de la tranquilidad que le brinda contar con herramientas prácticas para proteger a sus hijos en la escuela. “Lo más importante es cuidarlos de todo lo que enfrentan en su día a día. Saber que existe un producto como el spray repelente de Herklin®, que se convierte en un escudo diario contra los piojos, me da confianza y paz”, expresó.

El evento tuvo un toque especial con la inauguración de Pelópolis, la nueva atracción interactiva en el Papalote Museo del Niño, que convierte un tema de los piojos en una experiencia divertida y educativa. Niñas y niños se adentran en una ciudad diminuta a escala de un piojo, con peines y cepillos gigantes como escenario, y enfrentan un reto para detener una infestación clasificando pelotas que representan las etapas del ciclo de vida del piojo: liendre, ninfa y adulto. La experiencia estará disponible hasta septiembre de 2027.

Con cifras que muestran que entre uno y tres de 10 diez niños pueden infestarse de piojos en la etapa escolar, más allá del juego, Pelópolis busca transformar la manera en que se habla de los piojos: menos miedo y más curiosidad; menos vergüenza y más información; menos burlas y más empatía. La Mtra. Alejandra Cervantes Mascareño, Directora General del Papalote Museo del Niño, destacó que “la prevención comienza con el conocimiento. Tener piojos puede pasarle a cualquiera y no es motivo de burlas o discriminación”.

El evento contó con la presencia del Lic. Luis Villagrán, Director General de Armstrong Laboratorios de México, Centroamérica y el Caribe, quien refrendó el compromiso de la compañía con la salud infantil. La presencia de Odalys Ramírez dio al evento un aire fresco y familiar, conectando con las mamás y papás que buscan soluciones prácticas para el cuidado de sus hijos.

Con esta alianza entre Herklin® y el Papalote Museo del Niño, el tema de los piojos se aborda desde la ciencia, la educación y el entretenimiento, demostrando que incluso los temas incómodos pueden convertirse en oportunidades para aprender y divertirse.