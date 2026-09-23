Por: Asael Grande

La legendaria agrupación mexicana Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio se prepara para tirar la casa por la ventana. Como parte de los festejos por sus cuatro décadas de trayectoria, la banda ha confirmado un monumental concierto en la Arena Ciudad de México el próximo viernes 30 de octubre a las 21:00 horas, el cual promete ser el punto cumbre de su gira nacional e internacional “40 Años de Paz y Baile”.

Fundada en 1985, la agrupación liderada por Roco Pachukote (voz), Pato (Enrique Montes de Oca; guitarra) y Aldo (Aldo Acuña; bajo), ha sido un pilar fundamental en la historia del rock en español, rompiendo barreras al fusionar géneros como el ska, el punk y el rock con ritmos tradicionales mexicanos y caribeños como el danzón y el bolero.

El repertorio de la velada incluirá himnos indispensables de la cultura popular urbana como «Pachuco», «Kumbala», «Solín» y «Don Palabras», temas que transformarán el recinto de Azcapotzalco en una auténtica fiesta de baile y memoria colectiva: “estamos muy contentos de invitarlos a esta gran celebración que venimos realizando de Maldita Vecindad, alineándonos totalmente con ese gran tesoro que tenemos en México, esta tradición hermosísima que es el Día de Muertos, yo agradezco profundamente a mi país, y a nuestra cultura tener esta certeza de que, durante unos días, los que amamos, que ya no están en este plano, pero que siempre estarán en nuestros corazones, la certeza de poder compartir de que esos días regresan con nosotros a compartir una vez más la comida, la música que les gustaba, poner las fotos de toda la familia, y comenzar, una vez más, a escuchar sus historias, para nosotros el Día de Muertos ha sido un día muy significativo, desde hace bastante tiempo, y como diría ‘Don Palabras’: el tiempo vive en la memoria”, dijo, Roco, en conferencia de prensa.

Para su noche histórica, Maldita Vecindad adelantaron que tendrán invitados especiales, y harán un recorrido por toda su discografía, todo ello acompañado de una mega-producción interactiva de primer nivel, diseñada especialmente para repasar el catálogo musical que musicalizó a varias generaciones: “vamos a hacer un recorrido por toda la historia de la discografía de Maldita Vecindad, por todos los éxitos de ayer, hoy, y de siempre, también vamos a tocar, porque hemos estado tocando en vivo, desde que estrenamos el año pasado, una canción inédita que se llama, ‘Unidad y Movimiento’, y también grabamos ‘Perfume de Gardenias’ con la gente que nos ha influido tanto, como La Sonora Santanera, en este proyecto alterno que es como la continuación de esta manera tan respetuosa, tan poética de dirigirse a la mujer, al amor, y la tocamos ahora en una versión muy nuestra, muy de maldita Vecindad, estamos trabajando el video, y en este concierto de la Arena Ciudad de México, vamos a tocar un intermedio acústico, que lo hicimos alguna vez en el Teatro Metropólitan, es pues la tradición nuestra de seguir celebrando con todo el respeto, y toda la festividad, a nuestros ancestros, con la música que nos conecte con ellos”, comentó ‘Pato’.

Con cuarenta años de trayectoria a cuestas, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio no solo es una banda de música; es la crónica viva de las calles de la Ciudad de México, que ha logrado consolidar un sonido único que fusiona la energía del rock, el ska, el reggae y el punk, con el alma del danzón, el bolero y la cumbia.

La banda ha confirmado un monumental concierto en la Arena Ciudad de México el próximo viernes 30 de octubre a las 21:00 horas, el cual promete ser el punto cumbre de su gira nacional e internacional “40 Años de Paz y Baile”.