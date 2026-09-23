Martín Ricca reivindica el romanticismo con “Amor a la Antigua”

Entre cartas, flores y acordeones

Une fuerzas con Ivanko en una cumbia norteña que rescata los detalles del cortejo tradicional

Por Arturo Arellano

En una época dominada por la inmediatez, las conexiones efímeras y relaciones que terminan con un simple deslizamiento en la pantalla del celular, Martín Ricca apuesta por pausar el reloj y voltear la mirada hacia el pasado. Tras el éxito y la nostalgia desatada por las giras del reencuentro de las telenovelas infantiles, el cantante argentino continúa consolidando su etapa solista con una propuesta fresca pero cargada de memoria afectiva.

“Amor a la Antigua”, sencillo grabado en colaboración con el artista costarricense Ivanko.

Compuesta por Ricca, Ivanko y José Andrés Álvarez, y producida en Monterrey por Jesús Vladimir Soto Sandoval, la pieza fusiona el romanticismo tradicional con la cadencia de la cumbia norteña. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y estrenará su videoclip oficial este 26 de septiembre.

Para Martín Ricca, este lanzamiento no busca juzgar las dinámicas modernas, sino recuperar gestos que construían afectos duraderos.

“La canción habla un poco también de eso, de nuestros tiempos, de cómo era enamorarse antes. Obviamente el mundo cambia y no es una crítica para estos tiempos, pero sí es sabido que el amor se demostraba de otras formas”, explicó el artista en entrevista.

Frente a la tendencia de líricas hipersexualizadas o explícitas en el panorama contemporáneo, Ricca subraya la necesidad de temas para dedicar y sentir “Era muy bonito los valores que teníamos antes: de ser un poco más caballeroso, de ser un poco más detallista y, sobre todo, ir más despacio, ir paso a paso. La letra está enfocada en eso, pero tiene este ritmo apapachoso de la cumbia que lo hace más agradable todavía”.

Vínculo añejo con el norteño y la cumbia

Aunque para muchos el acercamiento de Ricca a la música norteña y regional pueda parecer sorpresivo, su ligamen con los ritmos populares data de su infancia en Argentina. Mucho antes del fenómeno de la cumbia villera en los 2000, sus inicios musicales tuvieron lugar junto a sus hermanos en la agrupación Nueva Dimensión, influenciados por la cumbia peruana y el tradicional cuarteto cordobés.

Su primer acercamiento con el sonido norteño ocurrió a la distancia a través de la televisión abierta, viendo la telenovela Dos mujeres, un camino y escuchando a Grupo Bronco. Años más tarde, al radicar en México, esa admiración creció hasta convertir a agrupaciones como Grupo Intocable en sus máximos referentes sonoros “La cumbia es un género que amo mucho, me gusta mucho en todas sus versiones. Poder marcar algo en el regional mexicano nos tiene muy contentos y orgullosos; lo hacemos con todo el respeto que merece el género”, compartió.

Asimismo, no descarta seguir experimentando en esta línea musical ni cumplir el sueño de colaborar en algún momento con emblemas del cuarteto argentino como Banda XXI.

Velada íntima en el Teatro Ferrocarrilero

A la par del lanzamiento musical, Martín Ricca alista su regreso a los escenarios de la capital mexicana con un formato especial. Tras haber recorrido plazas como Monterrey, Guadalajara, Mérida y Tijuana el año anterior, este 2026 concentrará sus esfuerzos en una única cita programada para el 24 de octubre en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México.

El recital ofrecerá versiones acústicas y renovadas de los temas insignia de su repertorio solista, además de bloques dedicados a interpretar clásicos del pop y la balada en español que marcaron sus inicios y formación artística, rindiendo homenaje a figuras como Alejandro Sanz, José José, Eros Ramazzotti, Luis Miguel y Ricky Martin.

“Estamos preparando este show que le vamos a dar una vuelta a todo el repertorio. Van a estar mis canciones que siempre quieren escuchar, pero en versión acústica, y nos vamos a volcar a covers de artistas de la época en que me tocó empezar a mí en el pop. Va a ser un show literal muy íntimo”, concluyó.

Los accesos para el concierto ya están disponibles a través de Boletia.com con localidades a partir de los $340 pesos.