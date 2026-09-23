El presidente de China, Xi Jinping, arriba a Estados Unidos para cumbre de tres días

Nueva visita a la Casa Blanca tras una década

Washington y Beijing extienden su tregua comercial hasta el próximo enero

El presidente de China, Xi Jinping, arribó a Estados Unidos para una visita de tres días y fue recibido en la base aérea por el presidente Donald Trump, un gesto excepcional que subraya la relevancia que la Casa Blanca otorga al encuentro.

La aeronave que transportó a Xi y su comitiva aterrizó alrededor de las 21:40 GMT en la base militar de Andrews, cercana a Washington, donde se desplegó una guardia de honor con uniforme de gala y varios aviones de combate.

Trump y su esposa, Melania, recibieron a Xi y a la primera dama china, Peng Liyuan, tras su descenso. El mandatario estadounidense estrechó la mano de su invitado.

Se trata de la primera visita de Xi a la Casa Blanca en más de una década, desde su estancia en 2015 por invitación del entonces presidente Barack Obama.

Asimismo, constituye el tercer encuentro entre ambos desde el retorno de Trump al poder, tras las reuniones celebradas en octubre de 2025 en Busan (Corea del Sur) y en mayo pasado en Pekín.

La actividad principal tendrá lugar este jueves, cuando Trump y Xi sostendrán una reunión para analizar algunos de los principales puntos de fricción entre ambas administraciones, como la tregua arancelaria, el conflicto en Irán, el futuro de Taiwán y la competencia en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Aunque no se anticipan acuerdos de gran alcance, es probable que se mantenga la cordialidad de encuentros previos, caracterizados por el compromiso con el diálogo y una relación personal favorable, a pesar de las marcadas diferencias entre ambas administraciones.

Por la noche, los Trump ofrecerán una cena de Estado de carácter protocolario en la residencia presidencial para Xi y su esposa, con el propósito de retribuir la hospitalidad recibida durante la visita del mandatario estadounidense a Pekín hace cuatro meses.

El viernes, Xi concluirá su gira con una visita conjunta a los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, donde se resguardan la Constitución y la Declaración de Independencia, en el marco del 250 aniversario de la independencia del país.

Esta visita ocurre en un contexto de relativa distensión comercial entre Washington y Pekín, aunque persisten tensiones en torno a la tecnología, los minerales estratégicos, Taiwán y la relación de China con Irán.

Previamente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció que Washington y Pekín acordaron una prórroga hasta enero de su tregua comercial, justo cuando Donald Trump recibía a Xi Jinping para una visita de Estado.

El secretario Scott Bessent afirmó que las dos mayores economías del mundo acordaron ampliar «la distensión económica entre los dos países que estaba previsto que terminara el 10 de noviembre. Esta se va a extender hasta el 10 de enero».