PJCDMX participa en ceremonia de afiliación al Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El magistrado Rafael Guerra Álvarez destacó la formación judicial y la cooperación institucional como vías para fortalecer la impartición de justicia

El magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX), y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), participó en la ceremonia solemne de afiliación del Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (CNTFJA), donde destacó la formación y la cooperación institucional como elementos fundamentales para fortalecer la impartición de justicia.

Durante su mensaje, Guerra Álvarez reconoció al ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por su visión comprometida con una justicia que acerque las instituciones a la realidad, la diversidad y las necesidades de las personas. Asimismo, destacó la presencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y su trayectoria al servicio de la justicia.

También destacó la trayectoria del magistrado Sergio Javier Molina Martínez, Director General de la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como la labor de quienes estrechan los vínculos entre la judicatura, la academia y la cultura jurídica.

El presidente del TSJ reconoció el compromiso de las magistradas y los magistrados presentes y resaltó la importancia de la justicia electoral, la disciplina judicial, el diálogo, la conciliación y la inclusión de nuevas voces para el fortalecimiento institucional.

Subrayó que el CNTFJA es más que una organización de profesionales: es una comunidad de conocimiento al servicio de México, país integrante del G20 y comprometido con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese contexto, invitó a los nuevos integrantes a entender la afiliación no solo como un reconocimiento, sino como una responsabilidad para compartir conocimientos, enseñar y contribuir al fortalecimiento de la justicia y de la sociedad.

Guerra Álvarez concluyó con un llamado a renovar el espíritu de aprendizaje y cooperación, y afirmó que la unidad y la participación son fundamentales para fortalecer las instituciones y servir mejor a la sociedad.

A su vez, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la SCJN, reconoció la iniciativa de avanzar hacia una nueva perspectiva de justicia, marcada por la incorporación del principio democrático en la elección de las personas juzgadoras. Señaló que este cambio reafirma que el poder público emana del pueblo y que la justicia pierde sentido cuando se aleja de la ciudadanía.

Durante su intervención, la ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó que la excelencia profesional no solo implica dominio técnico, sino también un compromiso ético e íntegro que garantice la correcta impartición de justicia y la vigencia del Estado de derecho, con honestidad y transparencia.

Por su parte, la magistrada Ariadna Camacho Contreras, Presidenta del CNTFJA, destacó que la afiliación representa un compromiso con los objetivos del Colegio, la impartición de justicia y la ética profesional.

En el acto también participaron José Ramón Amieva Gálvez, magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y el magistrado Diego Armando Guerrero García, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del PJCDMX y Presidente de la Asociación Nacional de Tribunales de Disciplina Judicial.