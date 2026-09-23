“Sí soy yo, no eres tú”: reír para reconocer lo que duele

Cuatro casos de mujeres, analizados desde la mirada de una terapeuta

La comedia emocional protagonizada por Olivia Collins, Daniela Carvallo y Loreli Mancilla pone frente al público historias de codependencia, manipulación y miedo a la soledad, todos los jueves en el Teatro María Tereza Montoya.

Hay relaciones que parecen amor, pero esconden control, dependencia, miedo y silencios que se prolongan durante años. De esas historias que muchas veces se viven puertas adentro habla “Sí soy yo, no eres tú”, una comedia emocional que utiliza el humor para colocar frente al espectador situaciones tan cotidianas como difíciles de reconocer.

La puesta en escena aborda, a partir de historias inspiradas en casos reales, dinámicas como la codependencia, las conductas narcisistas, la manipulación emocional y el temor a quedarse solo, pero sin convertir el escenario en un espacio de señalamientos o culpables.

Por el contrario, la obra invita al público a mirar aquellas señales que en ocasiones se normalizan dentro de una relación: justificar lo injustificable, aceptar el control disfrazado de cariño, postergar límites o permanecer en un vínculo por miedo a comenzar nuevamente.

La historia presenta cuatro casos de mujeres, observados y analizados desde la mirada de una terapeuta que también establece un diálogo con los espectadores. Una enfrenta una relación de codependencia; otra se encuentra atrapada en una dinámica con una pareja de rasgos narcisistas; una más se involucra en un entorno coercitivo donde la búsqueda de ayuda termina convirtiéndose en una nueva forma de dependencia, y la cuarta relata la historia de una mujer que soportó durante cuatro décadas una relación marcada por la violencia.

A partir de estos relatos, el escenario se transforma en una especie de espejo colectivo en el que el público puede reconocer comportamientos, silencios, temores y las llamadas “red flags” que, aunque pueden estar presentes desde el principio, muchas veces sólo se identifican cuando el daño ya se ha acumulado.

La propuesta consigue transitar entre la risa y la emoción, permitiendo que temas complejos sean abordados desde la cercanía. El objetivo no es ofrecer recetas ni moralejas, sino provocar preguntas sobre la responsabilidad personal, los límites y las decisiones que durante demasiado tiempo pueden dejarse para después.

El elenco está integrado por Olivia Collins, Daniela Carvallo y Loreli Mancilla, con Andy Mora a cargo de la música original y la música en escena.

A lo largo de temporadas anteriores, el montaje también ha contado con la participación de actrices como Ana Patricia Rojo, Anna Ciocchetti, Liza Muriel y Arleth Terán, figuras que han acompañado distintas etapas de este proyecto teatral.

La idea original corresponde a Bernardo Lartigue y Daniela Carvallo; la dramaturgia es de Daniela Carvallo y Mauricio Galaz, mientras que este último también tiene a su cargo la dirección.

“Sí soy yo, no eres tú” parte de una premisa sencilla pero contundente: algunas veces reconocer aquello que duele puede convertirse en el primer paso para dejar de repetirlo.

Y quizá por eso su apuesta es hacerlo primero desde la risa.

PARA QUE NO TE LA PIERDAS

Obra: Si soy yo, no eres tú

Funciones: Todos los jueves

Hora: 20:00 horas

Teatro: María Tereza Montoya

Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas 912, entre Eje 5 y Eje 6, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Duración: Aproximadamente 90 minutos

Elenco:

Olivia Collins

Daniela Carvallo

Loreli Mancilla

Andy Mora — música original y música en escena

Idea original: Bernardo Lartigue / Daniela Carvallo

Dramaturgia: Daniela Carvallo / Mauricio Galaz

Dirección: Mauricio Galaz

Música original: Andy Mora