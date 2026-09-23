México pierde gradualmente atractivo para el viajero internacional

Encarecimiento del destino turístico

Además de la falta de promoción, hay incremento continuo de las cargas fiscales: especialistas

Debido a la falta de promoción turística y el incremento continuo de las cargas fiscales, México enfrenta un encarecimiento como destino turístico y una pérdida gradual de atractivo para el viajero internacional, alertan especialistas.

Si bien el país es competitivo porque tiene diversos destinos de playa, la poca promoción, el sargazo y la inseguridad son factores que han abonado para que pierda atractivo, señala Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur).

Expuso que países del Caribe y América Latina realizan inversiones millonarias para atraer turismo, mientras que México carece de una campaña constante a nivel institucional.

Hernández indicó que, en el caso de playas, a México solamente se le conoce por destinos como Cancún, Los Cabos y Vallarta, pero tiene otras playas en el Pacífico, y sin problemas de sargazo, pero no se dan a conocer.

El especialista agregó que otro de los problemas es que México depende de los turistas de Estados Unidos y Canadá, y no apuesta por diversificarse a otros mercados como el asiático.

Al no existir promoción de otros atractivos de alto valor (como turismo cultural, arqueológico o religioso), el gasto promedio per cápita y la rentabilidad del sector se ven castigados,señala

«En tema de diversificación vamos tarde. Llevamos cuatro sexenios de atraso, pues fue cuando México recibió la certificación para el turismo chino, pero otros países como Perú y Brasil captan más turismo del país asiático que México, pese a que fue el primero en América Latina en certificarse», destacó.

Daniel Linares, director general de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), por su parte, destacó que el incremento continuo de las cargas fiscales para los visitantes extranjeros afecta el atractivo de México.

Advirtió que, si el alza que se propone se utilizara para infraestructura, promoción y seguridad, el turismo despegaría más, pero el problema es que no hay claridad sobre cómo se utilizarán los recursos que se obtengan de dicho incremento.

En conclusión, México debe urgir la promoción y diversificación de destinos para frenar el alza de costos y recuperar su competitividad global.

De acuerdo con la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Cuenta Satélite del Turismo de México, el turismo representó 8.5% del PIB nacional en 2024, último dato anual consolidado disponible, equivalente a 2.713 billones de pesos.

Es decir, el turismo mantiene un peso cercano a una décima parte de toda la economía mexicana, además de generar millones de empleos y una importante entrada de divisas.

Sin embargo, resulta importante destacar que Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos registran menos visitantes. No es una crisis todavía, pero sí una señal de alerta que México no debería ignorar.

México busca cobrar 35% más a turistas internacionales

El gobierno federal propuso incrementar 35% el monto que pagan los turistas internacionales por ingresar al país. Es así que el Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR) pasaría de 983 pesos que se cobran actualmente a mil 334.8 pesos, es decir, poco más de 78.5 dólares.

República Dominicana, uno de los competidores de México en el Caribe, cobra a los viajeros 10 dólares por entrada.

Según lo expuesto en las modificaciones a la Ley Federal de Derechos propuesta por la presidencia de la República, el ajuste respondería a un incremento en los costos operativos del Instituto Nacional de Migración (INM), derivados de la incorporación de servicios tecnológicos como el enrolamiento biométrico, videovigilancia, ciberseguridad y servidores, aunado a revisiones y verificaciones operativas más detalladas.

Sin embargo, el incremento no beneficiará al sector turismo, como si se hacía en el pasado cuando parte de los recursos los recibía el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Ahora 26% del dinero lo tendrá el INM, 50% irá a la Secretaría de la Defensa Nacional y 24% a la Tesorería de la Federación.

Jorge Hernández mencionó que la propuesta de aumentar el DNR restará a México competitividad frente a otras naciones.

Lamentó que aunque el derecho se incremente, el dinero no irá a promoción. “Es una incongruencia que este derecho que se creó para promocionar a México se dirija a la Sedena para proyectos como el Tren Maya o el AIFA, que son productos que siguen en números rojos. Es echarle dinero a un costal sin fondo”.

Resaltó que quitar recursos para promoción va en contra de la meta de lograr que México sea una de las naciones más visitadas a nivel mundial y alertó que el país podría caer aún más posiciones en el ranking global de la ONU Turismo.

Estábamos en el lugar seis y ahora estamos hasta el lugar siete y nosotros pronosticamos que podríamos caer hasta el noveno sitio”, señaló.

Puntos a revisar para recuperar turismo:

Promoción internacional profesional.

Conectividad aérea competitiva.



Protección ambiental.

Planeación de destinos.

Certidumbre para la inversión privada.

Infraestructura eficiente.

Menor carga fiscal.