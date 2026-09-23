UAEMéx abre el diálogo sobre los retos de las juventudes en la era digital

La IA, las plataformas digitales y el uso cotidiano de dispositivos están transformando la manera en que las juventudes se informan, se comunican y se relacionan

Toluca, Méx.- La inteligencia artificial, el uso cotidiano de dispositivos y la exposición permanente a información están modificando la manera en que las juventudes se comunican, se relacionan y construyen conocimiento, pero también plantean desafíos relacionados con los sesgos, la privacidad, la atención y la convivencia, coincidieron especialistas durante el encuentro “Diálogos para transformar. Impacto de las plataformas digitales en las juventudes”.

Organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), el encuentro reunió distintas perspectivas para reflexionar sobre el impacto de las tecnologías digitales y la necesidad de fortalecer una ciudadanía capaz de cuestionar la información que consume.

Durante la conversación, realizada en la Escuela de Artes Escénicas, la titular de la Secretaría de Ciencia de la UAEMéx, Arianna Becerril García, señaló que la enorme cantidad de información disponible y el desarrollo acelerado de herramientas tecnológicas obligan a mantener una mirada crítica sobre los contenidos que circulan en las plataformas digitales.

Explicó que detrás de herramientas como la inteligencia artificial existen grandes volúmenes de datos y algoritmos que no necesariamente representan la realidad de manera objetiva.

Ante este escenario, Becerril García destacó la importancia de cuestionar el origen de la información que se consume y comprender el derecho a la información como un bien común. Asimismo, planteó la necesidad de impulsar mecanismos de regulación desde una perspectiva ética.

Desde otra perspectiva, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Conducta, Martín Mendoza, abordó los efectos que el uso constante de dispositivos puede tener en distintas habilidades cognitivas durante la infancia, entre ellas la memoria, la percepción, la racionalización, la socialización y la atención.

Señaló que existen plataformas diseñadas específicamente para niñas y niños que pueden convertirse en herramientas positivas; sin embargo, consideró necesario establecer límites y acompañamiento para reducir la exposición a contenidos que puedan resultar inadecuados para su desarrollo.

A su vez, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx, Edgardo Vaca, planteó la necesidad de recuperar los espacios de convivencia directa y evitar que las nuevas tecnologías sean vistas únicamente como una amenaza. En su opinión, también pueden convertirse en herramientas para aprender, comunicarse y resolver problemas de manera estratégica y responsable.

Por su parte, la directora general de Comunicación Social Universitaria de la UAEMéx, María Fernanda Valdés Figueroa, destacó que el encuentro abrió un espacio para que la comunidad universitaria intercambiara ideas y colocara en la conversación algunas de las inquietudes y problemáticas que forman parte de la vida cotidiana de las juventudes.

La mesa fue moderada por Lenin Martell Gámez, académico universitario y defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien destacó la importancia de mantener una conversación permanente sobre los retos que plantean las plataformas digitales y la formación de una ciudadanía crítica.

El encuentro puso sobre la mesa la necesidad de que el uso de las tecnologías digitales esté acompañado de pensamiento crítico, responsabilidad y espacios de diálogo que permitan a las juventudes comprender el entorno digital en el que se desenvuelven y participar activamente en su transformación.