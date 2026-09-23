López Mateos y la educación pública, un legado que permanece

Toluca, Méx.– La figura de Adolfo López Mateos permanece vinculada a la historia de la educación pública y a la identidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), institución de la que fue alumno y que este martes conmemoró el 57 aniversario luctuoso del ex presidente de México con una ceremonia solemne en el plantel de la Escuela Preparatoria que lleva su nombre.

Ante integrantes de la comunidad auriverde, el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, destacó que López Mateos, quien fuera promotor de la Autonomía de la institución educativa, forma parte de la historia del Estado de México, del país y de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, por su trayectoria como institutense y por su defensa de la educación pública.

En el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, Vásquez Caicedo señaló que el ex mandatario es uno de los referentes de la educación pública y de calidad, cuya trayectoria mantiene vigencia en una institución que reconoce en la formación de las juventudes una vía para transformar la sociedad.

En este sentido, destacó que el plantel que lleva el nombre del expresidente de México ha convertido a la educación en un instrumento de transformación, al consolidarse como un espacio donde las y los jóvenes no solo adquieren conocimientos, sino también desarrollan capacidades para convivir, dialogar, cuestionar y defender sus ideas.

Esta formación, apuntó, contribuye también a construir ciudadanías capaces de participar en la vida pública y responder a los desafíos de su tiempo, con responsabilidad y compromiso social.

A 57 años de su fallecimiento, agregó, la presencia de López Mateos permanece en la identidad universitaria y en la historia del país, particularmente a través de los valores asociados con la educación, la soberanía y la construcción de una sociedad democrática.

A la ceremonia asistieron las secretarias de Ciencia, Arianna Becerril García, y de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, así como el director de Estrategias Digitales, Hugo Soto Barrera, además de integrantes de la comunidad universitaria.