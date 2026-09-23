Conductores denuncian que Uber subregistra salarios ante el IMSS

Dos conceptos fuera del cálculo

La cifra reportada ante el IMSS resulta consistentemente menor a la que efectivamente perciben

Trabajadores de la aplicación Uber denunciaron que la empresa calcula de forma incorrecta sus ingresos como conductores y repartidores, al no considerar la cuota de solicitud e incentivos dentro del salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según la denuncia, Uber contabiliza los incentivos como bonos que los trabajadores obtienen al cumplir un número determinado de viajes o entregas en un periodo de tiempo efectivo laborado. Por su parte, la cuota de solicitud es el precio fijo que se cobra al usuario para cubrir los costos operativos y las iniciativas de seguridad. Ninguno de los dos rubros, afirman los trabajadores, se integra actualmente al salario base de cotización.

Un caso documentado ilustra el impacto de esta práctica: un conductor que ganó un total de 7 mil 946 pesos solo tuvo reportados 6 mil 523 pesos ante el IMSS. La diferencia corresponde a 776.87 pesos por incentivos y 646.12 pesos por la cuota de solicitud, montos que no fueron incluidos en el reporte oficial. Esta omisión reduce la cobertura de seguridad social del trabajador y limita su acceso a otros derechos, como el Infonavit.

De acuerdo con los conductores de Uber, el salario de cotización se calcula sobre un «monto bruto» generado por el tiempo laborado y los viajes realizados, pero al excluir los incentivos -equivalentes a 10% del ingreso- y la cuota de solicitud -de entre 10% y 15%-, la cifra reportada ante el IMSS resulta consistentemente menor a la que efectivamente perciben.

Uber responde

Ante la denuncia, Uber respondió: “Esta regulación es nueva y técnicamente compleja. Desde su entrada en vigor, y conforme se ha generado mayor claridad sobre los criterios para su aplicación, Uber ha actualizado sus procesos y continúa trabajando para asegurar su correcta implementación. Estamos comprometidos con el cumplimiento del marco regulatorio aplicable y con seguir trabajando de manera constructiva con el gobierno y conductores para atender los retos que surgen de la implementación de un régimen sin precedentes en México y el mundo”.

Fiscalización de la STPS y el señalamiento a Uber

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reveló durante un evento en El Colegio de México que la fiscalización iniciada por la dependencia fue determinante para llevar la cifra de 130 mil a 247 mil 700 personas aseguradas al mes, y que se concentró, según el funcionario, en una sola plataforma, la cual fue auditada de manera directa.

«Estoy casi seguro -lo digo de manera prudente, pues aún no me atrevo a afirmarlo categóricamente- de que más de la mitad de ese aumento de casi el 15% en el logro se debe a la corrección de una práctica al margen de la normatividad. Dicha práctica consistía en pagar a los trabajadores conceptos ‘imaginativos’ que no eran reportados al IMSS como ingresos integrables. Por ejemplo, otorgaban un bono por nocturnidad o por manejar bajo la lluvia y no los contabilizaban», explicó el funcionario.

Aunque Salafranca no identificó a la empresa auditada, el señalamiento coincide con las denuncias de los trabajadores, quienes deducen que se trata de Uber, plataforma que -según sus propios testimonios- ha mantenido un subregistro salarial ante el IMSS en los conceptos de incentivos y de cuota de solicitud.

Qué dice la ley sobre estos ingresos

El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 27 de la Ley del Seguro Social establecen que el salario incluye la cuota diaria, las comisiones y cualquier otro pago relacionado con el trabajo realizado. No se trata solo del pago base: también cuentan los ingresos adicionales que dependen de la actividad laboral.

En 2023, el IMSS emitió el Criterio 02/2023/NV/SBC-LSS-27-IV, que aclaró que bonos, incentivos, comisiones y gratificaciones forman parte del salario base de cotización. La razón es simple: si el trabajador no trabaja, no recibe esos pagos, por lo que están directamente ligados a su labor.

El informe de los trabajadores explica que el contrato de la plataforma define el “monto bruto generado” únicamente como el dinero obtenido por los viajes realizados. Bajo esta definición, quedarían fuera los incentivos y una cuota de solicitud que la aplicación cobra a los usuarios. Las propinas tampoco entrarían, porque provienen directamente de los pasajeros.

Según los cálculos, excluir estos conceptos puede reducir entre 19% y 20% el ingreso que se reporta ante el IMSS. Es decir, 1 de cada 5 pesos que el conductor realmente gana no aparecería en su registro de seguridad social.

El panorama en cifras oficiales

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre enero y junio de 2026 se registraron 9 millones 853 mil 538 personas trabajadoras de plataformas digitales en el país. De ese universo, solo 1 millón 052 mil 653 alcanzaron el ingreso mínimo necesario para acceder a la seguridad social.

Esto significa que más de 8 millones de trabajadores de plataformas digitales carecen de cobertura total de seguridad social. El informe oficial, sin embargo, no desglosa cuántas de estas personas están afiliadas a cada empresa.