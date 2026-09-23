Si México es el epicentro de los cárteles, EU es el gran consumidor de drogas: CSP

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Al responder a la denuncia de Donald Trump de que México es el epicentro de los cárteles de la droga y de la generación de su violencia, lo que los convierte en el símil del ISIS yijadista islámico en Latinoamérica, la presidenta Claudia Sheinbaum recurrió al recurso de contestar con otra denuncia:

“Estados Unidos consume drogas y produce armas”.

Así evitó confrontarse con el mandatario norteamericano, y agregó:

“… también podría decir que es difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas y producción de armas como Estados Unidos”.

Al optar por esta respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum no negó lo afirmado por Trump, respecto de que México es el epicentro de los cárteles y su violencia regional.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Trump dijo que era intolerable tener como vecino de EU a un país con el que tiene más de 2 mil millas de frontera y que está bajo el control de los cárteles en grandes extensiones de su territorio lo que convierte a México en un grave riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

Y por ello exigió que México debe recuperar el control de las áreas hoy bajo el control del narco y esto requiere que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum revele los nombres de los políticos y los funcionarios que hoy están aliados y protegen a los cárteles, que los detenga y enjuicie.

De acuerdo a un análisis del gobierno de Trump, entregado hace unos días a su Congreso sobre la situación de los países donde se produce y trafica con drogas hacia EU, entre los que se encuentra México, de nada sirve capturar a capos del narco y destruir sus laboratorios si no se captura y enjuicia por igual a sus aliados en el gobierno.

A nada de esto respondió la presidenta Sheinbaum, quien como respuesta a las denuncias y exigencias de Donald Trump denunció a su vez que en EU hay un gran consumo de drogas al tiempo que es un gran productor de armas.

“Yo podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas’, o podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente, también con el gobierno de Estados Unidos”, respondió Sheinbaum en su mañanera de ayer.

Este miércoles, en su conferencia diaria, Sheinbaum se dolió de que los medios de comunicación destaquen sólo la parte negativa de las declaraciones de Trump sin retomar el resto de su intervención en donde el presidente de EU habló de que tiene una excelente relación con el gobierno de ella.

“Estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, subrayó.

Avanza la censura contra opositores y críticos

En el Senado y la Cámara de Diputados avanzaron ayer dos iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo claro objetivo es imponer censura a memes, parodias y críticas hacia el gobierno y sus políticos y funcionarios.

El intento de castigar incluso con penas de entre 7 y hasta 40 años de cárcel y altas sanciones económicas, especialmente contra medios digitales y a sus autores, es denunciado por todos los medios por lideres y legisladores de la oposición y de organizaciones ciudadanas.

Uno que le explica con claridad es el ex candidato presidencial del PAN y actual coordinador de los senadores de Acción Nacional, el queretano Ricardo Anaya:

“Nosotros queremos alertar que ahí viene un fuerte intento de censura otra vez, lo que es propio de los regímenes autoritarios.

“Parte de este intento lo tramitan en Comisiones Unidas del Senado vía una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

“El argumento del oficialismo (Morena, PT y Verde) es que es para cumplir con compromisos del T-MEC, se debe reformar el artículo 403 bis de esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y establecen que se debe sancionar, fíjense nada más, con cárcel, meter a la cárcel hasta 7 años a cualquier persona que utilice, reproduzca o imite la identidad gráfica del gobierno.

“Que se le ocurra hacer una parodia utilizando la identidad gráfica del gobierno, lo que es absolutamente inaceptable.

“Por eso nosotros hacemos una exigencia doble:

Primero, que la ley memeen la Cámara de Diputados, se detenga o se corrija y; segundo, lo mismo respecto de esta reforma (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que se tramita en el Senado), para que se detenga, o se corrija.

“¿A qué nos referimos con que se corrija? Que se diga de manera expresa en el mismo artículo que hay una excepción a periodistas, que hay una excepción a parodias y que se tiene que maximizar el debate y la libertad de expresión.

“En los términos en los que está, es usar el TMEC de pretexto para, por abajo de la mesa, introducir una prohibición, para que ya no haya en redes sociales, en televisión, en radio, parodias y críticas al gobierno que sabemos les molestan mucho.

“En el caso de la iniciativa que se tramita en la Cámara de Diputados, hay que decir que es la ley meme, una iniciativa presidencial que bajo el disfraz de supuestamente defender los derechos de autor, lo que intenta es establecer la censura a medios y plataformas digitales. Es una reforma a la ley federal de derechos de autor.

“Vivimos en una democracia, no en una autocracia, y en las democracias debe haber libertad de expresión, debe haber críticas. Y en cualquier democracia son bienvenidas las parodias, aunque al gobierno no le gusten.

“Entonces nosotros alertamos sobre esta bola rápida, artículo 403 bis, y por supuesto en caso de que el régimen no ceda, adelantamos que nuestro voto será en contra”, indicó el senador y coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa /

e-mail: rvizcainoa@gmail.com