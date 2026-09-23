Promueven pláticas sobre control del enojo entre padres y adolescentes

Parte de la vida cotidiana

Brindan herramientas para reconocer emociones y contribuir a construcción de paz

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En el marco del Día Internacional de la Paz, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo (Sipinna), en coadyuvancia con la Unidad de Especialidades Médicas-Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (UNEME-Cecosama) Chetumal, impulsó el diálogo “Emociones, manejo del enojo”, un espacio dirigido a adolescentes, madres, padres, docentes y personas cuidadoras para regular esta emoción y conocer formas de responder sin violencia ante situaciones de conflicto.

La plática, impartida por Leydi Noemí Chay Casanova, psicóloga operativa de la UNEME Cecosama Chetumal, planteó el manejo del enojo como una habilidad para favorecer relaciones respetuosas y contribuir a la construcción de paz.

Durante la conversación, las y los participantes reconocieron que el enojo forma parte de la vida cotidiana y puede surgir como respuesta ante situaciones de injusticia o malos tratos. También exploraron cómo esta emoción activa respuestas físicas relacionadas con la liberación de cortisol y adrenalina, que pueden manifestarse en respiración agitada, tensión muscular y bruxismo, además de afectar el descanso, la concentración y la memoria.

En ese sentido, se abordaron técnicas para la regulación y manejo de esta emoción, como la distracción del pensamiento, tomar distancia de los conflictos y realizar actividades que favorezcan la calma, mediante ejercicios prácticos para su aplicación.

Al concluir el diálogo, el encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, Jorge Isaías Quintanilla Osorio, destacó la importancia de que madres, padres y personas cuidadoras fortalezcan prácticas de crianza respetuosas, a través de la autorregulación emocional; mientras las y los adolescentes adquieren recursos para reconocer y expresar sus emociones de manera saludable.

“Observando con el corazón”

Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) llevó a cabo una nueva edición de “Observando con el Corazón: Jornada de Observación de Aves”, permitiendo a personas de distintas edades descubrir parte de la diversidad de especies de aves residentes, endémicas y migratorias que puede encontrarse dentro de la ciudad.

Durante la jornada, coordinada por el biólogo Adrián Tun Cano, con la participación de integrantes de Pajareando Cozumel, los manejadores de recursos naturales Carolina Can y Germán Borges Arceo, así como la maestra en ciencias Sarahí Jaime, se logró identificar un total de 21 especies de aves.

Entre los registros destacaron el chipe charquero, el papamoscas del este y el chipe amarillo, especies que forman parte de la diversidad de aves que habita en la isla y cuya presencia también puede apreciarse en diferentes espacios de la zona urbana.

Entre las aves que más llamaron la atención estuvo la paloma corona blanca, que fue la especie con mayor presencia durante la jornada. También se registraron encuentros con el vireo de Cozumel y la tangara cabeza rayada, una especie particularmente representativa de la isla, ya que en México únicamente puede observarse en Cozumel.

El programa “Observando con el Corazón” permite descubrir que la biodiversidad de Cozumel también está presente en los espacios urbanos, ya que “las aves forman parte de nuestro entorno cotidiano y pueden convertirse en una puerta de entrada para conocer mejor la isla.

Cada registro suma información y, al mismo tiempo, despierta el interés de nuevas generaciones por observar, aprender y valorar las especies que comparten nuestro entorno, explicó el biólogo Adrián Tun.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, dijo que generar estos espacios de convivencia con la naturaleza contribuye a fortalecer el conocimiento y el cuidado del patrimonio natural de Cozumel, además de acercar a la comunidad a actividades que promueven la participación y el disfrute responsable del entorno.

Destacan la importancia de fortalecer prácticas de crianza respetuosas, a través de la autorregulación emocional; mientras las y los adolescentes adquieren recursos para reconocer y expresar sus emociones de manera saludable.