Más basura en calles encienden las alarmas en meses críticos de ciclones

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

El mayor riesgo durante fuertes lluvias rradica en las alcantarillas tapadas

El colapso del drenaje urbano por desechos sólidos y la entrada al periodo estadísticamente más peligroso de la temporada de huracanes encendieron las alarmas de Protección Civil en Quintana Roo. Aunque el litoral caribeño no registra impactos graves hasta el momento, las autoridades estatales advierten que la calma meteorológica actual no debe traducirse en descuido ciudadano, sobre todo frente al manejo de la basura en la vía pública.

Durante faenas de saneamiento en camellones urbanos, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), Guillermo Núñez Leal, remarcó que el mayor riesgo inmediato durante las precipitaciones recientes radica en las alcantarillas tapadas por plásticos y bolsas domésticas. Núñez Leal puntualizó que esta labor preventiva se alinea con las directrices coordinadas entre el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la administración estatal.

En el frente meteorológico, la Coeproc aclaró que los chubascos de las últimas semanas corresponden al tránsito habitual de ondas tropicales y no a fenómenos atípicos. Sin embargo, Núñez Leal enfatizó que el Atlántico entra a su ciclo de mayor peligro:

“Estamos en plena temporada, dentro de los meses históricamente más activos, que son septiembre y octubre. La temporada está en el promedio y sí se está cumpliendo; afortunadamente en el Atlántico no hemos tenido afectaciones directas en costas o en el mar Caribe, pero no podemos bajar la guardia”, sostuvo.

Protección Civil estatal mantiene guardias y monitoreo ininterrumpido sobre cualquier disturbio en la cuenca atlántica. La dependencia reiteró el llamado a ignorar rumores en redes sociales, verificar únicamente los boletines oficiales y sostener las medidas preventivas en hogares mientras concluye el periodo de ciclones.

Tren Maya de carga al 67% y listo para diciembre

La red de transporte ferroviario de mercancías en el sureste mexicano encara su recta final. Con un avance físico del 67%, la infraestructura del Tren Maya de carga mantiene firme su meta de entrega para finales de diciembre de este año, como parte de un despliegue nacional de movilidad que ya genera cerca de 90 mil fuentes de trabajo.

Así lo confirmó Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vallejo detalló que el plan logístico regional contempla obras estratégicas de interconexión terrestre en Quintana Roo:

Libramiento Cancún: Se mantiene en fase intensiva de construcción para enlazar de forma directa los tramos hacia Chetumal y Mérida, agilizando el flujo comercial entre los dos corredores.

Nodo logístico Chetumal: El complejo de transferencia de carga tendrá una segunda etapa de desarrollo programada para arrancar el próximo año.

Paralelamente al frente del sureste, los ingenieros militares presentaron el estatus de las rutas troncales de pasajeros hacia el centro y el bajío:

Tren CDMX–Pachuca: Registra un 45.03% de ejecución general; involucra una inversión de 47 mil millones de pesos y contempla un viaducto elevado de 10 kilómetros.

Tren CDMX–Querétaro: Acumula un 30.38% de progreso físico, respaldado por un presupuesto de 143 mil millones de pesos.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, la ejecución simultánea de estos corredores prioritarios suma un total de 88 mil 800 empleos generados, con más de 37 mil especialistas y operarios activos en campo.

Chetumal, en la mira de las nuevas generaciones de paseantes

Lejos de las postales saturadas de sol y playa tradicional, el sur quintanarroense vive un giro decisivo en sus patrones de visita. Impulsada por la apertura al público de la monumental zona arqueológica de Ichkabal y una demanda creciente por conectar con entornos vivos, Chetumal se afianza como uno de los destinos emergentes preferidos por las generaciones Millennial y Z en el país.

El imán de esta reconfiguración es, sin duda, Ichkabal: una imponente urbe maya oculta en la selva con edificios de más de 40 metros de altura erigidos hace más de 15 siglos, entre los que destaca un complejo con funciones de observatorio astronómico. Su integración formal al circuito regional transforma a la capital del estado en la puerta de entrada a un corredor integral que enlaza selva virgen, vestigios mayas y las aguas de Bacalar y Mahahual en una misma ruta.

Esta tendencia responde a un cambio estructural en el perfil del viajero. Con base en indicadores del reporte de destinos emergentes de Airbnb y del informe OECD Tourism Trends and Policies 2026, hacia 2030 los jóvenes representarán más de la mitad del turismo internacional. Su presupuesto se vuelca cada vez más hacia la inmersión cultural y el intercambio comunitario responsable antes que al gasto suntuario.

En México, ese fenómeno disparó más de un 80% las búsquedas de destinos con identidad propia y bajo impacto de masificación digital. Chetumal comparte este dinamismo junto a un selecto grupo de municipios:

La preferencia por escapadas breves hacia sitios poco expuestos en redes consolida al sur de Quintana Roo no como un mero punto de paso, sino como un polo de ecoturismo y memoria histórica con rostro humano.