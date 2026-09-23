La temporada baja obliga a familias a buscar efectivo en casas de empeño

El costo invisible del regreso a clases

Una joya heredada puede convertirse en un buen dinero para la despensa

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Un boleto de empeño arrugado es el último recibo que Juanita Góngora conserva de dos cadenas de oro heredadas de su madre y ya enfrenta el vencimiento, mientras intenta reunir dinero para recuperarlas.

Juanita Góngora es madre soltera y tiene dos hijos en preparatoria, el regreso a clases consumió sus ahorros entre uniformes, guías, cuotas y otros gastos, hasta llevarla a empeñar una parte de su patrimonio familiar.

El plan parecía posible en agosto, trabajar turnos dobles durante cuatro semanas y liquidar la deuda en septiembre, pero la temporada baja redujo las propinas y las horas extras, dejando menos dinero para cubrir el refrendo.

En Cancún, septiembre combina los gastos escolares con una menor actividad turística, representantes de casas de empeño reportaron un aumento de entre 15 y 20 por ciento en clientes durante la temporada baja de 2026.

El fenómeno para Juanita tiene nombre popular, “septihambre”, una palabra usada para describir el apretón económico que llega después de los gastos de regreso a clases, cuando algunos hogares buscan efectivo inmediato para sostener la despensa.

Las prendas que llegan a las sucursales muestran qué bienes pueden convertirse rápidamente en dinero, desde celulares y computadoras hasta herramientas y joyas, según representantes de casas de empeño en El Crucero, en Cancún.

Cuando la prenda se convierte en último recurso

El empeño funciona como un préstamo con una garantía prendaria, la Profeco recomienda comparar tasas, comisiones y condiciones, además de revisar los plazos para pagar o refrendar antes de dejar una prenda.

Para Juanita, la cuenta dejó de ser solamente financiera, entre pagar el refrendo para conservar las cadenas o comprar la despensa para sus hijos, y la prioridad terminó siendo mantener la casa en pie.

El regreso a clases también movilizó apoyos públicos, en Quintana Roo el ciclo 2026-2027 comenzó con la distribución de mochilas, uniformes y útiles para más de 279 mil estudiantes de educación básica, según el gobierno estatal.

Juanita plantea su caso en un destino donde la actividad turística marca buena parte de los ingresos familiares, mientras llega una temporada con mayor movimiento, septiembre es una cruda realidad y tener que elegir qué patrimonio puede esperar y qué necesidad no.