Ola de inversiones redefine el futuro de Playa del Carmen

Pese a la crisis que vive el estado

Proyectos turísticos, residenciales y comerciales de 1,600 mdd en inversión

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Playa del Carmen se prepara para una transformación económica con proyectos turísticos, residenciales y comerciales que representan más de 1,600 millones de dólares en inversión anunciada, además de otros desarrollos cuyo monto aún está por definirse. La secretaria de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, destacó que estas iniciativas permitirán la generación de miles de empleos en el municipio.

Entre los proyectos más relevantes figuran:

-700 millones de dólares para el desarrollo de 900 nuevas llaves hoteleras.

-400 millones de dólares destinados al complejo comercial Plaza La Isla, de la empresa Gicsa.

-300 millones de dólares en un desarrollo residencial.

-200 millones de dólares para una nueva planta y centro de distribución de Grupo Modelo.

A estos se suma el proyecto hotelero Mandarin Oriental Kanai Riviera Maya, que contempla 120 suites y 49 residencias privadas con apertura prevista para 2028. El monto de inversión aún está en proceso de definición, por lo que no se incluye en la cifra global.

Hernández subrayó que el reto será vincular las oportunidades laborales con los jóvenes universitarios de la región, para evitar la fuga de talento hacia otras ciudades. La expansión de la oferta laboral se perfila como uno de los beneficios inmediatos de esta ola de inversiones.

Sin embargo, la debilidad de la actividad turística durante el verano encendió las alertas entre el sector empresarial, que advierte la necesidad de acelerar la diversificación económica y reducir la dependencia del turismo como motor principal. La apuesta es que estos nuevos proyectos permitan equilibrar la economía local y fortalecer la resiliencia del destino frente a la competencia internacional y los cambios en la demanda.

Impulsan capacitación y autoempleo en Cancún

En Cancún, uno de cada tres trabajadores se desempeña en la informalidad y percibe ingresos iguales o menores al salario mínimo, según cifras del Inegi retomadas por Alan Polanco, coordinador del Grupo de Jóvenes en Movimiento. Ante este panorama, la agrupación anunció la realización de su Primera Jornada de Capacitación y Emprendimiento, con talleres gratuitos diseñados para brindar herramientas de autoempleo y abrir alternativas de ingreso.

La primera actividad será un taller de elaboración de piñatas en la colonia Santa Cecilia, donde los asistentes recibirán capacitación, materiales e insumos para aprender el oficio y posteriormente desarrollarlo de manera independiente. Hasta el momento, unas 15 personas han confirmado su participación, aunque los organizadores buscan ampliar los grupos y llevar los talleres a distintas zonas de Cancún, con el fin de acercar la capacitación y reducir gastos de traslado.

Además, este viernes se realizará una jornada de salud gratuita en el centro de Cancún, de 9:00 a 13:00 horas, con servicios preventivos como medición de glucosa y presión arterial.

Las actividades forman parte de un programa integral que combina capacitación, prevención y generación de alternativas de ingreso, con el objetivo de ofrecer respuestas prácticas a la precariedad laboral que afecta a miles de familias en la ciudad.