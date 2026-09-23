Demolición del Hospital General para dar paso al Hospital Materno Infantil de Cancún

Tras una década de abandono

La nueva unidad del IMSS-Bienestar tendrá más de 100 camas, tres quirófanos y servicios especializados para mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas y niños

Cancún.- Después de casi una década de total abandono, inició la demolición del antiguo Hospital General de Cancún, espacio donde se proyecta construir el nuevo Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar, infraestructura que busca ampliar y fortalecer la atención médica especializada para mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas, niños y sus familias.

En el lugar, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que con el inicio de los trabajos se transforma un espacio que permaneció sin utilidad desde 2017 para darle un nuevo sentido social, enfocado en una de las etapas más importantes de la vida: el nacimiento. “Será una infraestructura pensada para atender a mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas, niños y familias de Cancún”, dijo.

Acompañada de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, la Gobernadora señaló que los trabajos de demolición de la estructura existente están a cargo del gobierno municipal y se encuentran programados del 21 de septiembre al 14 de noviembre de 2026, por lo que invitó a la población en general a evitar riesgos al pasar por la zona, ya que habrá maquinaria trabajando.

El proyecto, que inicia este mismo año, representa una inversión global proyectada de casi 640 millones de pesos, entre obra y equipamiento, para beneficiar a miles de personas. De acuerdo con datos del Registro Civil de Benito Juárez, se registra un promedio de 27 a 40 nacimientos al día.

El nuevo hospital contará con más de 100 camas, siete consultorios, tres quirófanos, además de servicios especializados de neonatología, pediatría, ginecología, obstetricia, perinatología, urgencias y por supuesto las unidades de cuidados intensivos neonatales, además de laboratorio, patología y áreas de diagnóstico con una sala de rayos X con fluoroscopia, dos equipos portátiles de rayos X y dos ultrasonidos.

La gobernadora Mara Lezama subrayó que esta infraestructura permitirá brindar mayor seguridad a las mujeres durante el embarazo, acercar servicios especializados a las madres y ofrecer a los recién nacidos atención con personal, tecnología y espacios adecuados.

El antiguo Hospital General inició operaciones hace 36 años, operó durante 27 y permaneció casi una década en abandono.

También acompañaron a la gGobernadora y a la presidenta municipal, el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.

Rehabilitación del puente hacia Nuevo Bécar

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo rehabilitará de manera integral el puente carretero del entronque de la carretera federal Francisco Escárcega–Chetumal hacia Nuevo Bécar, en el municipio de Othón P. Blanco, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La obra responde a las peticiones planteadas de manera reiterada por habitantes de Nuevo Bécar y escuchadas a través de “La Voz del Pueblo”, así como durante recorridos y audiencias públicas, ante las condiciones de deterioro que presenta esta infraestructura, la cual llevaba cerca de una década sin una rehabilitación de fondo.

“Cada una de esas expresiones se convierte en una responsabilidad para este gobierno: escuchar, atender y resolver. Porque el bienestar de las familias se construye también con caminos y puentes seguros, con infraestructura que funcione y con un gobierno que cumple su palabra, honesto, transparente”, dijo la Gobernadora.

Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre los kilómetros 6+085.50 y 6+540 para mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de las familias que utilizan esta vía para trasladarse hacia sus comunidades y otros puntos de la región.

De acuerdo con el proyecto, se rehabilitarán 4 mil 175.50 metros cuadrados de vialidad, mediante la aplicación de riego de emulsión asfáltica y una carpeta de concreto asfáltico de cinco centímetros de espesor. Este puente presentaba un deterioro importante y llevaba casi 10 años sin atender.

La intervención también contempla la rehabilitación de la estructura metálica del puente, la construcción de una nueva losa de concreto, así como la instalación de gaviones para proteger la zona y contribuir a fortalecer la estabilidad de la infraestructura.

Como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial, se colocarán además mil 135 metros lineales de pintura tipo tráfico para señalización horizontal.