Alerta en la península por la ameba “comecerebros”; no hay casos en QR

Llamado a vigilar cenotes

Mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y sanitaria en el estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La alerta sanitaria emitida en Yucatán tras detectarse riesgos de infección por ameba de vida libre en el lago de Plaza La Isla no ha generado afectaciones en Quintana Roo, donde los sistemas de salud descartan pacientes sospechosos, aunque mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y sanitaria.

El titular de la Secretaría de Salud estatal (Sesa), Flavio Rosado, confirmó que hasta el momento la entidad se encuentra libre de reportes asociados con dicha contingencia: “No tenemos el tema por el momento. Estamos con vigilancia epidemiológica permanente ante cualquier situación que deba notificarse de inmediato”, subrayó.

A raíz de la contingencia vecina, especialistas ambientales enfatizan la necesidad de reforzar la inspección más allá de las zonas costeras:

Efecto de las altas temperaturas: Alejandro López Tamayo, director general de la organización Centinelas del Agua, advirtió que el calor extremo registrado en la región genera el ambiente idóneo para la proliferación de microorganismos patógenos en lagunas someras y cenotes, cuerpos de agua dulce altamente frecuentados por bañistas.

Muestreos periódicos: López Tamayo instó a las autoridades a no limitar las pruebas de calidad al litoral y extender monitoreos microbiológicos continuos a los mantos interiores para anticipar riesgos a la salud pública.

Vía de transmisión: La denominada coloquialmente ameba “comecerebros” suele ingresar al cuerpo humano por las fosas nasales al realizar inmersiones o zambullidas en agua dulce templada contaminada, pudiendo desencadenar cuadros neurológicos graves de no tratarse de forma expedita.

Por su parte, los Servicios de Salud de Yucatán emitieron un exhorto preventivo focalizado a quienes hayan practicado actividades acuáticas con sumersión en el lago artificial de Plaza La Isla entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre.

La autoridad yucateca solicitó a los usuarios que presenten dolor de cabeza agudo, fiebre, náuseas o vómitos comunicarse de inmediato a la línea (999) 947-2198 o al correo notifica.epiyuc@ssy.gob.mx para recibir orientación clínica y seguimiento médico.

Canal de Zaragoza confirma su rol vital como guardería marina

Un equipo integrado por científicos de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), brigadistas ambientales y cooperativas pesqueras de Xcalak documentó la presencia masiva de larvas de especies de alto valor comercial y deportivo en las inmediaciones del Canal de Zaragoza, dentro del área natural protegida Santuario del Manatí.

El hallazgo se produjo durante la décimo sexta edición del Ejercicio de Conectividad en el Arrecife Mesoamericano (ECOME-16), iniciativa multinacional que rastrea la migración y flujo de organismos a lo largo del sistema arrecifal compartido por México, Belice, Guatemala y Honduras.

Por tercer año consecutivo se corroboró la entrada regular de larvas de sábalo hacia la Bahía de Chetumal, un indicador que afianza a esta cuenca como un corredor fundamental para la supervivencia de esta especie icónica de la pesca deportiva.

En los muestreos se identificaron crías de diversas variedades de pargo y otros peces comerciales que emplean las corrientes del canal para refugiarse y alimentarse en sus etapas iniciales de desarrollo.

Los datos confirman que el área opera como un eslabón biológico insustituible para la regeneración y repoblamiento de bancos pesqueros que después abastecen a todo el Caribe regional.

Omar Rivera, representante de Comunidad y Biodiversidad A.C. (Cobi), remarcó que el valor de este monitoreo radica en la participación directa de los hombres de mar, permitiendo que las propias cooperativas pesqueras comprendan los ciclos de vida de sus recursos, respalden zonas de veda o protección y promuevan un aprovechamiento pesquero sostenible con base científica.

La denominada ameba “comecerebros” suele ingresar al cuerpo humano por las fosas nasales al realizar inmersiones o zambullidas en agua dulce templada contaminada, pudiendo desencadenar cuadros neurológicos graves.