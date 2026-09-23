Sargazo amenaza viabilidad turística del Caribe mexicano

Ante la falta de una estrategia integral

Ya detonan cancelaciones en cascada de reservaciones de hospedaje

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La invasión masiva de sargazo dejó de ser un simple contratiempo estacional para convertirse en una amenaza estructural para la industria turística regional. Las franjas de arena saturadas de alga en descomposición y los malos olores ya detonan cancelaciones en cascada de reservaciones de hospedaje, afectando con especial severidad a nichos de alto valor como las bodas de destino y las reuniones privadas.

A pesar de que el sector privado ha inyectado sumas millonarias en barreras de contención marinas, cuadrillas de limpieza y maquinaria pesada para despejar sus frentes de costa, la magnitud de las arribazones ha forzado cierres temporales de arenales y ha mermado de forma notable la experiencia de los visitantes, golpeando las finanzas de toda la cadena de servicios.

Aunque los operativos navales, el tendido de barreras y la recolección en altamar han intentado contener la marea marrón, especialistas advierten que estos esfuerzos representan medidas reactivas insuficientes frente a la fuerza de las corrientes marinas.

Por ello, prestadores de servicios, autoridades locales y comunidades pesqueras exigen una intervención federal contundente que aporte financiamiento estable para proyectos de largo plazo, tales como centros de acopio y plantas industriales capaces de industrializar el alga y transformarla en subproductos comerciales, transitando del gasto emergente a la inversión productiva.

La encrucijada actual exige rediseñar el modelo turístico bajo criterios de adaptación climática para blindar las fuentes de empleo antes de que el daño a la marca del destino sea irreversible.

Golpe histórico al campo cañero

Una combinación letal de estiaje prolongado atribuido a El Niño y el embate previo de plagas agrícolas ha puesto en jaque a la industria azucarera del sur de Quintana Roo. El déficit de lluvias causó daños severos en cerca de 17 mil 500 hectáreas, lo que equivale a la mitad de las 35 mil destinadas a este cultivo en la entidad, mermando drásticamente el desarrollo de las varas y el rendimiento por parcela.

Sergio Crisanto, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, advirtió que la crisis en los surcos golpeará de lleno a la molienda industrial de la presente zafra: el volumen estimado cayó a unas 900 mil toneladas frente a las más de 1.11 millones procesadas en el ciclo anterior, lo que significa una pérdida neta superior a las 210 mil toneladas de materia prima para los ingenios.

Rescate en campo y medidas de contingencia

-Contracción en la economía familiar: El desplome en el tonelaje disponible impacta directamente en la rentabilidad y el ingreso de miles de familias del sur del estado que dependen económicamente del corte y suministro de la gramínea.

-Respuesta gubernamental: Para contener la quiebra en las parcelas, el Gobierno de Quintana Roo activó esquemas de auxilio mediante la entrega de maquinaria, subsidios en combustible, coberturas de seguro agrícola, paquetes tecnológicos y biofábricas de fertilizantes para abaratar los costos de operación.

-Cosecha contra reloj: Pese al panorama adverso, las cuadrillas mantienen activas las faenas de corte para salvar el mayor volumen posible de vara dulce, a la espera de que la evolución del clima en las próximas semanas dé un respiro a los suelos y evite un quebranto aún mayor al cierre de la temporada.

Las franjas de arena saturadas de alga en descomposición y los malos olores detonan cancelaciones en cascada de reservaciones de hospedaje, afectando con especial severidad a nichos de alto valor como las bodas de destino.