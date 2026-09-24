Al Mckay, la guitarra de Earth, Wind & Fire, visitan México

Si has bailado September en una boda… ahora ¡disfrútalo en vivo!

Es ideal para las fechas decembrinas

50 años después de escribir el riff más feliz del mundo, el arquitecto del funk trae su Allstars a 6 ciudades de México, esto no es tributo, es un legado original.

Si has bailado September en una boda, en una graduación o solo en tu cuarto, ya conoces a Al McKay. Solo no sabías su nombre.

Al McKay es la guitarra. El compositor. El hombre que co-escribió September, Boogie Wonderland, Sing A Song y le dio a Earth, Wind & Fire ese filo funk que los sacó de Chicago y los metió al Salón de la Fama del Rock & Roll. Ganadores de Grammy y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Son tan solo algunos de los logros de una guitarra que no ha dejado de sonar desde 1973.

Su proyecto actual, *The Al McKay Earth Wind & Fire Experience, no es una banda de covers. Es la banda con la sección de metales completa, las armonías originales y el único show autorizado por la familia EWF que suena exactamente como el vinilo que heredaste de tus papás.

Es ideal festejar las próximas fechas Decembrinas al ritmo de Earth Wind & Fire

Si estuviste ahí en 1978, es tu noche de regreso. Si no habías nacido, es tu oportunidad de entender por qué tus papás aún no superan los setenta.