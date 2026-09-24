Proponen actualizar impuesto a bebidas alcohólicas

Debate por el Presupuesto de Egreso

Expertos plantean establecer una cuota de 0.4938 pesos por cada mililitro de alcohol puro, equivalente a 493.8 pesos, y actualizarla conforme a la inflación

Especialistas platean actualizar el gravamen y cobrarlo según la cantidad de alcohol puro, ya que los impuestos a las bebidas alcohólicas no han subido desde 2014, por lo que se prevé una caída real del 8.5% en su recaudación por el actual esquema fiscal.

Durante un foro convocado por la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), los expertos plantearon establecer una cuota de 0.4938 pesos por cada mililitro de alcohol puro, equivalente a 493.8 pesos, y actualizarla automáticamente conforme a la inflación.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos; el Senado tiene hasta el 31 de octubre, mientras el Presupuesto de Egresos deberá quedar aprobado por los diputados a más tardar el 15 de noviembre.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) funciona exclusivamente bajo un esquema ad valorem, es decir, cobra un porcentaje sobre el precio del producto según su graduación, por lo que los especialistas argumentaron que favorece a bebidas de bajo precio aunque contengan cantidades similares de alcohol.

Itziar Belausteguigoitia, especialista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que México es el cuarto país de las Américas con mayor tasa de enfermedad vinculada al alcohol, mientras se encuentra entre los de menor carga impositiva.

Los impuestos selectivos representan en promedio el 10.6% del precio de la cerveza en las Américas, frente al 14% mundial, y cerca del 16% en bebidas espirituosas, como tequila, mezcal, ron o vodka, frente al 22% global.

Carlos Guerrero, de Economics for Health, defendió que migrar hacia un esquema basado en la cantidad de alcohol tiene “múltiples ventajas”, pero advirtió que las cuotas deben ser suficientemente altas para elevar los precios, reducir el consumo y aumentar simultáneamente la recaudación.

Los especialistas pusieron como referencia a Tailandia, que aplicó once aumentos del impuesto especial y dos reformas estructurales entre 1996 y 2017. Un análisis publicado en 2026 concluyó que las reformas del diseño tributario redujeron el consumo en promedio un 16,2 %, más del doble que el descenso del 7,1 % asociado únicamente a incrementos de tasas.

Wit Wichaidit, de la Universidad Príncipe de Songkla, explicó además que Tailandia destina parte de sus gravámenes a financiar una fundación pública de promoción de la salud que ha respaldado más de 3,000 proyectos mediante 4,313 organizaciones colaboradoras.

En México, RASA atribuyó al consumo de alcohol unas 41,000 muertes anuales, alrededor de 112 diarias, y costos directos e indirectos por 552,000 millones de pesos.

María Elena Medina-Mora, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, indicó que el alcohol continúa como la droga más consumida en el país y que quienes beben ingieren en promedio 7.8 gramos de alcohol puro diarios.

La especialista destacó además la combinación entre un consumo ligero o esporádico y episodios de ingesta excesiva, mientras estudios recientes muestran un aumento entre las mujeres, particularmente las más jóvenes y de estratos socioeconómicos altos.

Tres de cada 10 nuevas alumnas de bachillerato consumen alcohol

Por su parte, el director general de Atención a la Salud de esta institución, Gustavo Olaiz Fernández, alertó que tres de cada 10 alumnas de nuevo ingreso al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consumen alcohol, lo cual “es altísimo y muy preocupante”.

Detalló que los datos del Examen Médico Automatizado que aplicaron a los 35 mil estudiantes de nuevo ingreso en los 14 planteles de bachillerato de la universidad nacional revelaron que “un tercio de las niñas ya consumen alcohol. Nos dicen que ocasionalmente, pero en esta población no debería haber. Ese es el asunto”.

El especialista en salud pública consideró que el nivel de consumo de alcohol entre adolescentes de 14 y 15 años de edad es a escala nacional, no sólo en la UNAM, y lo más preocupante es que aumenta entre las mujeres.

Aclaró que el examen de diagnóstico médico no busca estigmatizar, sino valorar el estado de salud físico y mental, justamente para ofrecer atención; “tenemos que actuar muy rápido para empezar a disminuir el consumo de estas bebidas etílicas, además de hablar con los papás”.

Señaló que con estos resultados, la UNAM busca mecanismos para “atender de inmediato este problema, porque la ingesta de alcohol conduce a problemas más graves como ansiedad, depresión y afectaciones en la salud mental”.

Se detectó una gran diferencia entre alumnos y alumnas en el caso del consumo de sustancias, en particular del alcohol; “es mucho más común en las mujeres que en los hombres”.

A raíz de esta situación alarmante, comentó que la dirección a su cargo debe actuar para trabajar de la mano con los padres de esos alumnos, porque “no es posible que estén llegando con niveles tan altos de consumo de alcohol”.

Agregó que si juntan todas las adicciones, “tenemos la mitad de los alumnos con algún tipo de consumo, ya sea alcohol, tabaco, mariguana o cualquier otra sustancia. Entonces, ya es muchísimo, y podría derivar en riesgos de salud mental más graves, así como problemas sociales, porque seguimos viendo un incremento en los problemas de ansiedad y depresión en los jóvenes que entran a la UNAM”.