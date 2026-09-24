Tras 40 años de abandono, el gobierno de Naucalpan rescata la avenida Río Bravo

En la colonia México 86

Naucalpan, Méx.- El presidente Municipal Isaac Montoya Márquez dio el banderazo de inicio a la rehabilitación integral de la Avenida Río Bravo, en la colonia México 86, vialidad que durante aproximadamente 40 años no había recibido una intervención integral.

El alcalde afirmó que la obra forma parte de las acciones que impulsa su gobierno para atender vialidades y comunidades que durante años permanecieron en el abandono, con el propósito de generar infraestructura que permanezca y beneficie a las futuras generaciones.

“La transformación de Naucalpan está en marcha y no se va a detener. No venimos a las comunidades con las manos vacías; venimos con obras, programas y soluciones. Donde llegamos, hay una acción de gobierno, una obra o una solución en marcha”, expresó.

A través de la Dirección de Obras Públicas se intervendrán mil 413 metros cuadrados, con la rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante concreto hidráulico y la renovación de las redes de drenaje sanitario y agua entubada, para recuperar de manera integral la infraestructura urbana de esta zona, además de la renivelación de pozos de visita, construcción de banquetas y guarniciones nuevas.

Los trabajos beneficiarán directamente a más de 40 mil habitantes de Naucalpan, particularmente a las familias de México 86 y de comunidades como Luisa Isabel Campos Jiménez Cantú, Los Cuartos II, Las Huertas Segunda y Tercera Sección, entre otras.