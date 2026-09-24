Inicia Tlalnepantla la construcción del centro comunitario “México Imparable”

Pevención de las violencias

Tlalnepantla, Méx. – El alcalde Raciel Pérez Cruz consolida la coordinación interinstitucional con el gobierno de México para la puesta en marcha de infraestructura estratégica orientada a la prevención de las violencias, la salud mental y la reconstrucción del tejido social.

Durante el evento de supervisión de obra, el edil dio la bienvenida a la comitiva federal encabezada por el subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Torruco, así como a representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia a cargo de la ejecución del proyecto.

En su mensaje de bienvenida, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz expresó: «estamos hoy aquí frente a un esfuerzo conjunto del gobierno municipal y de una importante inversión del Gobierno de México que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta obra se inscribe precisamente en un programa que tiene como propósito alejar a los jóvenes de cualquier conducta antisocial».

El edil enfatizó que «este centro México Imparable, lo que pretende ser es un centro de encuentro en donde todas y todos podamos tener el libre acceso. Eso sí lo quiero señalar, aquí será de libre acceso para todas y todos los ciudadanos de esta ciudad de Tlalnepantla, sin distinción”.

El programa “México Imparable” constituye un pilar del eje de atención a las causas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad coordinada por la SSPC en conjunto con la SICT con el propósito de recuperar el espacio público y ofrecer alternativas formativas.