Avanza la pavimentación masiva de calles y avenidas en Ecatepec

Programa Cimientos de Esperanza

Ecatepec, Méx.- La colonia San Francisco de Asís, ubicada en la Zona Norte de Ecatepec, está a punto de ser totalmente pavimentada, pues autoridades municipales y colonos pavimentaron 42 calles que durante 30 años fueron de tierra, de alrededor de 60 que tiene la comunidad.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró las calles Mirlo, Agustín Melgar, Faisán, Ave Fénix y Cerrada de Gaviotas, construidas con concreto hidráulico con el programa Cimientos de Esperanza “Mano a Mano”, donde las autoridades municipales aportan los materiales y los colonos la mano de obra.

La edil también inauguró avenida Guaymas y calle Topolobampo del fraccionamiento Jardines de Casanueva, en beneficio de más de 13 mil habitantes.

En San Francisco de Asís, Cisneros Coss aseguró que “esta gran cantidad de obras que se han hecho en las comunidades es histórica, es única y ha sido posible con los vecinos que le han entrado con todo. Gracias vecinos, porque este esfuerzo ha sido conjunto, no ha sido del gobierno, ha sido en conjunto”.

Agregó que un requisito para repavimentar calles es que tengan espacios para árboles y plantas, por lo que “colonias que por años fueron grises, hoy las estamos convirtiendo también en zonas verdes, en corresponsabilidad de todos los vecinos”.