Fortalecen transparencia y rendición de cuentas en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, se aprobó, por unanimidad de votos, la renovación de la Comisión de Selección Municipal Honoraria del Sistema Anticorrupción que designará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción. Durante la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, se designó a los integrantes de dicha comisión, la cual quedó integrada por Sandra Sánchez, Armando Ramírez Santamaría, José Antonio García, Brayan Salazar Morales y Diana Nayeli Rangel Juárez, con formación en materia de Psicología, Administración Pública, Ingeniería Mecánica, Derecho y Administración de Empresas, respectivamente.