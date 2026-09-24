Gustavo Munguía: entre la bohemia, el filo de la comedia y los nuevos tiempos

Previo a su concierto junto a “El Costeño”, Al Castillo y “El Pollo” González

El comediante y compositor reflexiona sobre su trayectoria musical previa al estrellato televisivo

Por Arturo Arellano

Mucho antes de inmortalizar a personajes entrañables en la memoria colectiva del entretenimiento hispanohablante, la brújula de Gustavo Munguía ya apuntaba a los escenarios, pero guiada por pentagramas, guitarras y afinaciones. Detrás de las risas que provocó durante décadas en la pantalla chica, existe una profunda raíz melódica que este viernes volverá a brotar en un formato íntimo y bohemio.

Para Munguía, el humor no fue el punto de partida, sino un sendero al que fue conducido con el paso del tiempo “En mi caso, yo empecé en la música en este medio. Yo soy músico y, bueno, la vida me llevó por otros senderos y ahora estamos en la comedia”.

Esta vocación temprana es compartida con sus compañeros de escena. El humorista subrayó que esta dualidad creativa no es una coincidencia aislada, sino un rasgo en común dentro de su generación “Al Castillo y yo sí somos los cantantes frustrados… más bien, deja tú cantantes, sino compositores”.

El comediante recordó que Al Castillo es autor de temas emblemáticos como Tequila y canción, interpretado por la agrupación 3 de Copas. Asimismo, evocó cómo la composición humorística dejó huella en la televisión nacional mediante parodias y cortinillas icónicas “Tuvimos varias canciones que fueron el distintivo del programa; La parodia fue una de ellas que hice con César López: ‘Soy espejo y me reflejo, no hay nada que se pueda hacer, me repito y me repito una y otra vez’, además de La hora pico, del maestro Gabriel Filio, que tuve el gusto de cantar”.

Navegar entre la corrección política y los límites del humor

La evolución del entretenimiento y el impacto de la llamada cultura de la cancelación en las plataformas digitales representan un terreno complejo para los forjadores del humor tradicional. Sin esquivar el debate, Munguía reconoció las transformaciones generacionales en la percepción de los chistes cotidianos “El humor cambia, el ser humano tiene otras prioridades, tiene otros descubrimientos, tiene otra forma de vivir… A veces nuestra comedia no era tan criticada ni estaba tan censurada como lo es ahora”.

Para el creador de libretos, el reto actual radica en encontrar el equilibrio sin traicionar la vocación de divertir al público “La gente quiere reír; hay mucha gente que tiene la cabeza libre y quiere ir a reír, no tiene problemas con nada, pero hay gente que sí, se ofende rápidamente, entonces uno tiene que ir adaptándose. A veces, como escritor, tienes también que guardarte ese chiste que es buenísimo, pero no lo puedes exhibir en la tele”.

Frente al avance vertiginoso de las nuevas tecnologías, Munguía se mostró receptivo aunque reflexivo respecto a la inteligencia artificial en la creación artística y musical “Uno tiene que adaptarse a esto, tener un nivel de adaptación importante porque si no, te vas a quedar atrás… La inteligencia artificial está haciendo maravillas con la música; no ha llegado a ser totalmente perfecta, pero conforme sigue avanzando a este ritmo, muy pronto nos va a rebasar como seres humanos en muchos sentidos”.

Sin embargo, el artista diferenció la viralidad efímera que otorgan las redes sociales del oficio forjado con constancia “Ahora es muy fácil ser famoso, tienes el internet… pero que te hagas viral en la red no significa que seas bueno. Lo que significa que seas bueno es que sobrevivas muchos años de tu comedia”.

Una cita con la Bohemia 93

Este cruce de anécdotas, canciones románticas, parodias y humor se materializará en la Bohemia 93. De humor y canciones, velada en la que Munguía compartirá escenario con Javier Carranza “El Costeño”, Al Castillo y el legendario escritor y director César González “El Pollo”.

Respecto a si personajes entrañables como “Paul Yester” subirán a escena, Munguía adelantó que el enfoque principal será musical “Nos vamos a dedicar a hacer música, a cantar esas canciones. Yo creo que en algún momento hacemos un guiño; creo que ‘El Molusco’ sí va a salir en un momento… pero somos cuatro comediantes y tenemos que repartirnos el pastel”.

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 25 de septiembre a las 21:00 horas en la Sala Roberto Cantoral (Puente de Xoco s/n, Benito Juárez), recinto de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), con boletos disponibles en taquilla y a través de Ticketmaster.