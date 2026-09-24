Cumple gobernadora Delfina Gómez con el campo mexiquense: entrega mil 100 tractores

Uno por cada día de gobierno en 3 años

Hoy se suman tres unidades más para alcanzar mil 103 máquinas, las cuales permiten reducir gastos y disminuir los costos por renta

Ixtlahuaca, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez cumple su compromiso con las familias productoras del Estado de México con la entrega de un tractor por cada día de Gobierno. En los primeros mil 100 días de su administración otorgó igual número de unidades, a través del programa “Transformando el Campo”; este miércoles se suman tres más para alcanzar mil 103 tractores destinados a las labores agrícolas.

Nuestro compromiso como Gobierno es claro: que el desarrollo llegue a quienes hacen producir la tierra, que los apoyos públicos se traduzcan en mejores condiciones de vida y que el campo vuelva a ser una opción de bienestar para las y los campesinos y las nuevas generaciones”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Mandataria estatal destacó que, durante los primeros tres años de su administración, se han destinado 415.7 millones de pesos a esta maquinaria, con la cual se han trabajado aproximadamente 8 mil 652 hectáreas, superficie equivalente a 12 mil canchas de futbol.

Señaló que detrás de cada parcela hay una familia, una comunidad y muchas horas de trabajo, por lo que la entrega de tractores e implementos agrícolas permite reducir gastos, disminuir los costos por renta de maquinaria y hacer más eficientes las labores del campo.

“Con estos apoyos fortalecemos el patrimonio productivo de las familias y damos herramientas para que su trabajo sea más rentable y digno”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez.

También reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las familias del campo y destacó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales para atender las necesidades de quienes producen la tierra.

En el Estado de México, 154 mil 520 campesinas y campesinos participan en el programa Producción para el Bienestar y 172 mil 105 productores reciben fertilizantes gratuitos, además de las familias beneficiarias de los programas de Alimentación para el Bienestar.

Por su parte, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, destacó que en los tres años del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez en el campo mexiquense se han invertido más de 2 mil 406 millones de pesos en apoyos directos con beneficio a más de 90 mil unidades de producción y 540 mil personas.

Señaló que adicional a los tractores se entregaron dos sembradoras neumáticas, dos sembradoras tradicionales, dos fertilizadoras, un molino, ocho motocultores y 20 cisternas de 500 litros.