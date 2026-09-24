Gobierno del Edomex pone en marcha “El ABC de las emociones”

Atienden la salud mental de adolescentes y jóvenes

Toluca, Estado de México. – A través de la lectura, el diálogo y la reflexión sobre situaciones de la vida cotidiana, estudiantes de la Escuela Secundaria General “Agustín Melgar”, en Toluca, participaron en el inicio de las jornadas del “Día del ABC de las Emociones”, estrategia nacional de atención a la salud mental de adolescentes y jóvenes.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y coordinada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con participación del sector Salud, cuyo propósito es brindar herramientas para la prevención, el autocuidado, el reconocimiento de las emociones y la atención oportuna.

En la escuela sede, estudiantes, docentes, madres y padres de familia participaron en actividades de diálogo y reflexión sobre el bienestar socioemocional. Como parte de la jornada, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, realizó la lectura compartida “Hoy”, de la autora Odisea, un texto que aborda la relación entre pensamientos, emociones y acciones, así como la autocrítica, la comparación, el miedo al error, el uso de redes sociales y la aceptación personal.

El Secretario destacó que, para la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la salud mental y el bienestar emocional forman parte del derecho a la educación, porque sentirse escuchado, seguro y acompañado también es una condición para aprender y desarrollar plenamente un proyecto de vida.

En el Estado de México, la estrategia contempla 5 mil 114 planteles: 3 mil 417 secundarias y mil 697 de educación media superior, donde se desarrollarán actividades socioemocionales, asambleas informativas, jornadas de lectura y acciones de orientación para estudiantes, docentes y familias.

Los materiales incluyen contenidos sobre emociones, autocuidado, convivencia, redes sociales, violencia digital, señales de alerta, comunicación y solicitud de ayuda, además de orientaciones para que docentes y familias identifiquen situaciones de riesgo y conozcan las rutas de atención correspondientes.

Las lecturas interactivas con personas servidoras públicas continuarán en otros planteles durante el ciclo escolar, como espacios para el diálogo, la empatía y el reconocimiento de redes de apoyo, junto con las demás acciones de la estrategia.

La participación del personal educativo se centra en la prevención, orientación, acompañamiento e identificación de señales de advertencia, mientras que la atención clínica corresponde a profesionales del sector Salud, apegados a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que plantea una formación integral y reconoce el bienestar socioemocional como parte de las condiciones para el aprendizaje.