Viaje al alma del Día de Muertos

History estrena “Entre 2 Mundos”

Grabada en locaciones clave de la Ciudad de México y Toluca, la producción promete ofrecer una mirada íntima y humana a una de las tradiciones más emblemáticas del mundo.

Por: Asael Grande

El misticismo, el color y la profunda conexión emocional del Día de Muertos llegarán a las pantallas de toda América Latina desde el próximo 4 de octubre a las 21 hrs. con el estreno de “Entre 2 Mundos”, la nueva miniserie documental original de The History Channel. Grabada en locaciones clave de la Ciudad de México y Toluca, la producción promete ofrecer una mirada íntima y humana a una de las tradiciones más emblemáticas del mundo.

El proyecto, cuenta con la conducción y coproducción del reconocido actor Arap Bethke, quien nos guiará en cuatro episodios a los meses de preparación previa en que las familias y comunidades dedican a esta festividad, explorando el lazo indestructible entre la vida y la muerte.

“Para mí, el Día de Muertos es una de las tradiciones más icónicas, no sólo de México, sino del mundo; me acuerdo que, desde chiquito, es una tradición que siempre me gustó mucho cuando se empezó a poner un altar en mu casa, me gustaban los colores, me gustaba el pan de muerto, todo lo que había alrededor, y también el poder celebrar y recordar a los que ya no estaban, y poco a poco fue agarrando más importancia, empezó a haber más fotos en ese altar, de gente que ya no estaba, y me di cuenta de la importancia que tiene el pasar este momento en familia, generalmente la esencia más profunda del Día de Muertos es en familia, y el poder verlo desde la óptica de lo que sucede detrás, a través de las historias de la gente que lo hace posible, para mí fue un honor”, dijo en entrevista con esta casa editorial, Arap Bethke, quien cuenta con más de dos décadas en la industria artística y un portafolio que supera los 25 proyectos televisivos —incluyendo éxitos de la talla de Club de Cuervos y La Piloto—.

A diferencia de otros enfoques históricos o antropológicos, “Entre 2 Mundos” centra su narrativa en las historias en primera persona. La producción acompaña a distintas generaciones de artesanos, cocineros tradicionales y guías místicos, quienes revelan cómo se transmiten los saberes y el significado espiritual de las ofrendas: “de la mano de César Sabroso (Senior VP de History), ya llevábamos tiempo queriendo hacer algo juntos y, finalmente esta fue la idea que cuajó después de muchas propuestas, pero para mí, el poder hacer un programa de viajes, siempre voy a decir que sí, porque me gusta mucho viajar, recorrer México, el poder enseñar la grandeza que tiene México en el mundo, a través de una plataforma tan importante como es History, el que veamos una de las tradiciones más importantes que nos representa como país”.

Con el lanzamiento de “Entre 2 Mundos”, History busca no solo rendir homenaje a la identidad mexicana, sino conectar con el público latinoamericano a través de una celebración universal: el recuerdo y el amor por los que ya se fueron: “los invito a que vean este recorrido para conocer qué hay detrás de la gran celebración del Día de Muertos, y también, que puedan conocer entre los dos mundos, el de los vivos y los muertos, y los mundos entre las generaciones para mantener vivas estas historias a través de nuestras tradiciones”, finalizó Arap Bethke, quien debuta en la conducción y coproducción ejecutiva con Entre 2 Mundos, proyecto busca retratar la humanidad y la preparación mística detrás del Día de Muertos en México, marcando una nueva faceta en su carrera.