Lucía Méndez será la DJ estelar en Mentiras DJ Set

La fiesta de Halloween donde se reunirán para una noche de música

Se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 20:00 a 2:00 hrs. Mesones 72

Lucía Méndez hará bailar a todos los asistentes, a la Halloween Party de Mentiras DJ Set, quien hará un recorrido musical por los éxitos más emblemáticos de la diva mexicana, sus canciones favoritas de distintas décadas y un setlist muy especial que cerrará la noche de Halloween dentro de esta experiencia inmersiva que reunirá música, nostalgia, cultura pop y los grandes éxitos que han marcado a distintas generaciones, el próximo sábado 31 de octubre.

Alejandra Bogue también estará como Dj invitada, ella hará un homenaje a la escena underground LGBT+ de los 80’s, época de la cuál formó parte fundamental como ícono de la comunidad.

Por una noche, Daniela, Yuri, Dulce, Lupita y Emmanuel dejarán el escenario para convertirse en DJs y tomar el control de la tornamesa. Cada personaje tendrá su propio DJ Set, interpretado por integrantes del elenco de Mentiras, quienes llevarán sus personalidades y universos musicales a una noche sin guión, sin mentiras y con una sola regla: bailar hasta el final.

Otros DJs invitados serán MOAR y NEF, referentes del entretenimiento, el nightlife y los festivales en México y Latinoamérica.

Mentiras DJ Set – Halloween Party propone llevar el fenómeno de Mentiras a una nueva dimensión. El público no será únicamente espectador: será parte de la fiesta, recorriendo distintas décadas, géneros y generaciones a través de una selección musical que irá de las grandes baladas pop a la cumbia, el reggaetón y los hits que han acompañado a varias generaciones.

La experiencia permitirá descubrir también una faceta diferente de estos icónicos personajes: sus propias playlists, sus gustos musicales y aquello que se esconde detrás de cada uno de ellos. Todo esto acompañado de invitados especiales, sorpresas y momentos inesperados que harán de esta celebración de Halloween una noche completamente diferente.