CSP: nueva Ley de Economía Digital ayudará a la seguridad y a la formalización de comercios

Va junto con el Paquete Económico 2027

Poco a poco se va a ir incrementando,la digitalización de la economía, disminuyendo el efectivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la nueva Ley de Economía Digital que fue enviada al Congreso de la Unión junto con el Paquete Económico 2027, ayudará a la seguridad, a la eficiencia y a la formalización de comercios y productos al digitalizar los pagos y disminuir el uso de efectivo.

“La Ley de Economía Digital es muy importante. Si uno quiere sacar una cuenta bancaria, lo puede hacer ya en todos los bancos por vía electrónica, de hasta 130 mil pesos. Si a esa cuenta se asocia un CoDi, que uno le compra a otro, o el CoDi que uno le compra a otro, se paga directamente con el teléfono, no tiene que cargar efectivo.

“Y esto poco a poco va a ir incrementando, la digitalización de la economía, disminuyendo el efectivo. Eso ayuda a seguridad, eficiencia, incluso a formalización, porque se hace una historia de pagos en una cuenta bancaria; y ayuda también, en su momento, a formalizar algún comercio o producto”, puntualizó en su conferencia matutina”.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, detalló que la nueva Ley de Economía Digital ayudará a acelerar pagos digitales a través de la aplicación de cualquier institución financiera; aprovechará las capacidades existentes con sistemas SPEI y CoDi para transferencias inmediatas; impulsará la actividad económica facilitando el intercambio entre personas y empresas; profundizará la inclusión financiera con bancarización, historial financiero y acceso a créditos y facilitará la formalización eliminando barreras regulatorias y de servicios financieros.

Agregó que esta nueva ley promueve la adopción e implementación de pagos digitales con CoDi para transferencias electrónicas en solo 3 pasos, además el cobro en comercios podrá realizarse desde el celular sin comisiones y con recepción instantánea del dinero. Asimismo, esta digitalización se llevará al Gobierno para que se adopte el pago digital en todos los niveles.

Recordó que la eliminación gradual del efectivo ya inició en sectores estratégicos como en gasolineras y carreteras.

2 años de transformación digital

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que en su Gobierno se continuará simplificando y digitalizando trámites ya que con ello se elimina la corrupción y se aceleran los procesos para la vida cotidiana y para impulsar las inversiones.

“No vamos a detenernos aquí, vamos a seguir simplificando tanto como para inversiones como para la vida cotidiana de las personas, evitar trámites, eliminar corrupción en ventanillas y al hacer digital eso nos permite inclusive acelerarlos”, agregó.

Al respecto, Peña Merino informó que a dos años del inicio del Gobierno de la Presidenta se han simplificado más de 4 mil trámites, de los cuales mil 947 han sido eliminados, se pasó de 6 a 2 requisitos en promedio y a un tiempo de solución de 44 a 22 días.

Informó que la plataforma más utilizada es la del Registro Civil con 23 millones de usuarios, en pasaportes 5 millones de usuarios han realizado sus trámites cuyos requisitos han pasado de 6 a 3, mientras que en consulados 2.5 millones de personas han realizado trámites en línea que pasaron de 72 a 37 y con una reducción de requisitos de 6 a 5.

Recordó que se firmó el Pacto Nacional para la simplificación y Digitalización que implica la implementación de un Catálogo Único de Trámites con 300 estatales y 100 municipales, así como una Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles: de 7 licencias a 6 avisos y 1 licencia.

Detalló que al día se realizan 2 millones de trámites digitales, para lo cual es necesaria infraestructura; debido a ello, se creó Nube MX que aloja 450 sistemas de la Beca Rita Cetina, Registro Civil y la Llave MX, esta última tiene 30 millones de cuentas con más de 363 millones de ingresos y está vinculada a 266 trámites y servicios. Además, puntualizó que se creó el Repositorio Nacional de Tecnología que a la fecha contiene 17 desarrollos que pueden ser utilizados a nivel nacional.

Anunció que en octubre se lanzará el Expediente Llave MX, para que sean los documentos los que viajen y no las personas. También arranca la construcción de Coatlicue, la supercomputadora más grande de América Latina con una capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo y se espera esté lista en 2028. Asimismo, en octubre se realizará la contratación del Satélite mexicano de telecomunicaciones para hacer el lanzamiento en el primer trimestre de 2030, el cual tendrá una tecnología de 250 gigabits por segundo, lo que permitirá transmitir imágenes y videos y dotar de conectividad a zonas lejanas del país.

CSP recibe a su homólogo de la República de Corea

Claudia Sheinbaum Pardo recibió en la puerta principal de Palacio Nacional al mandatario de la República de Corea, Lee Jae-Myung.

Tras saludarse y observar a un grupo de ciudadanos que expresaron su apoyo a la mandataria mexicana, ambos ingresaron al recinto histórico. Y en el Patio de Honor se realizo la ceremonia oficial de bienvenida al jefe de Estado coreano.

La banda de guerra interpretó los himnos nacionales de México y de la República de Corea, como parte del protocolo de recepción que amerita este tipo de visitas oficiales.

Antes de pasar a la reunión bilateral que sostuvieron, los dos mandatarios posaron para la fotografía oficial.

La presidenta indicó que dialogarán sobre asuntos comerciales, culturales y educativos. Firmarán un acuerdo de entendimiento en ese tema. El jefe de Estado de la nación asiática realiza una visita oficial a México.