Aztlán Feria de Chapultepec y Turibus se unen para redescubrir la CDMX de día y de noche

Atractivo turístico de la capital

La capital ofrece planes para quienes la visitan por primera vez y también para quienes viven en ella

La Ciudad de México se puede recorrer muchas veces y siempre encontrar algo distinto. Entre barrios, monumentos, parques, gastronomía y entretenimiento, la capital ofrece planes para quienes la visitan por primera vez y también para quienes viven en ella y quieren volver a verla con ojos de turista. En el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, Aztlán Feria de Chapultepec y Turibus proponen dos experiencias que combinan algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad con atracciones y una vista desde 85 metros de altura.

El contexto ayuda a dimensionar el atractivo turístico de la capital. Durante 2025, la CDMX recibió 15.6 millones de turistas y 62.3 millones de visitantes, con una derrama económica de 159 mil millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales.

Dentro de esa amplia oferta, la alianza entre Aztlán Feria de Chapultepec y Turibus conecta distintos puntos turísticos de la ciudad con una visita al parque, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Una de las experiencias permite aprovechar el día a través de los cuatro circuitos de Turibus y 16 atracciones de Aztlán, mientras que la otra propone conocer Polanco y Chapultepec por la noche antes de subir a Aztlán 360, la rueda de la fortuna más alta de México.

Una noche por la CDMX que termina a 85 metros de altura

Cuando cae el sol, Turibus Nocturno+Rueda Aztlán 360 ofrece un paseo por Polanco y Chapultepec entre avenidas y paisajes urbanos iluminados, que culmina con una vista panorámica desde Aztlán Feria de Chapultepec.

Aztlán 360 alcanza los 85 metros de altura y permite contemplar la Ciudad de México iluminada durante una vuelta de aproximadamente 20 minutos. Sus cabinas cuentan con aire acondicionado, asientos cómodos y conexión Bluetooth para disfrutar de música durante el trayecto.

La experiencia nocturna en Turibus tiene una duración aproximada de una hora y media e incluye una vuelta por el circuito de Polanco y Chapultepec, wifi a bordo, audioguía en 10 idiomas, una versión especial para niñas y niños, seguro de viajero y acceso a Aztlán 360. Actualmente está disponible de martes a domingo a partir de las 19 horas.

Un día entre la ciudad y 16 atracciones de Aztlán

Para quienes prefieren aprovechar el día completo, Turibus+Aztlán Feria de Chapultepec incluye un pase de un día para recorrer los cuatro circuitos de Turibus City Tour Ciudad de México por Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica, además del acceso a 16 atracciones mecánicas de Aztlán y una vuelta en Aztlán 360.

La visita suma uno de los grandes espacios turísticos de la capital. El Bosque de Chapultepec cuenta con 866 hectáreas y recibe alrededor de 24 millones de visitas al año, lo que lo mantiene como uno de los principales espacios naturales, culturales y recreativos de la Ciudad de México.

Desde su ubicación en la Segunda Sección, Aztlán Feria de Chapultepec amplía la oferta de esta zona con atracciones, entretenimiento y elementos de la cultura mexicana.

El pase permite subir y bajar de Turibus a lo largo de sus cuatro circuitos para conocer distintos puntos de la capital de acuerdo con los intereses de cada visitante y sumar Aztlán al itinerario. A bordo, el servicio incluye wifi, audioguía en 11 idiomas, una versión especial para niñas y niños y seguro de viajero.

Así, un mismo plan puede pasar de monumentos, barrios y avenidas emblemáticas a montañas rusas, juegos mecánicos y una vista panorámica sobre Chapultepec.