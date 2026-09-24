Anuncian Semana de Francia en México 2026:; celebración de 200 años de relaciones

Cooperación frente a grandes desafíos globales

Tras anunciar las celebraciones por los 200 años de relaciones y evolución del vínculo México – Francia, y dar a conocer la nueva etapa de la relación bilateral, una cooperación frente a grandes desafíos globales como el cambio climático, la transición energética, biodiversidad, migración, seguridad sanitaria, digitalización.

En 2026, Francia y México celebran 200 años de una relación en constante evolución. Al respecto, Delphine Borione, Embajadora de Francia en México acompañada de Xavier de Bellefon, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France México) presentaron la Semana de Francia en México 2026, el gran evento económico del Bicentenario, con una conferencia de prensa realizada en la Residencia de la Embajada de Francia, destacando la relevancia histórica y estratégica de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La embajadora Delphine Borione subrayó que Francia y México sostienen una relación económica sólida, profunda y de largo plazo. Agregó que la visita del presidente Emmanuel Macron en noviembre de 2025 marcó el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, enfocada en el fortalecimiento de la cooperación frente a desafíos globales como el cambio climático, transición energética, biodiversidad, salud y digitalización.

Por su parte, Xavier de Bellefon expuso que la Semana de Francia en México 2026, el gran evento económico del Bicentenario arrancará en la Ciudad de México del 20 al 25 de octubre, e incluirá una agenda estratégica con encuentros empresariales, institucionales y culturales, terminando con la organización de un gran festival B2C. Asimismo, el evento continuará en Monterrey los días 10 y 11 de noviembre con foros temáticos, encuentros empresariales y coctel de gala y en Querétaro el 3 de diciembre con una cena de gala.

Dirigida a líderes empresariales, CEOs, founders y líderes industriales y en tecnología, así como tomadores de decisiones de filiales francesas en México y grandes empresas del ecosistema mexicano, la Semana de Francia en México 2026 reunirá a más de 2,500 líderes empresariales en foros temáticos, más de 8 mil visitantes del Festival B2C, más de 1500 participantes en Francia y México Reclutan y más de 300 Fundadores y líderes de tecnología en el French Tech Summit.

Con casi 8 mil millones de dólares en intercambios comerciales, más de 700 filiales francesas en México y 215 000 empleos generados, la relación franco-mexicana se consolida como un motor estratégico orientado al futuro. Durante algunos días, este ecosistema bilateral se abrirá a través de la Semana de Francia en México 2026 a quienes desean comprenderlo, integrarse y contribuir a su desarrollo.

En este contexto, la Semana de Francia en México 2026 se posiciona como mucho más que un evento: un verdadero punto de encuentro donde convergen innovación, talento y oportunidades para construir un futuro común más próspero. Durante algunos días, este ecosistema bilateral se abre a quienes desean comprenderlo, integrarse y contribuir a su desarrollo

Participar en la Semana de Francia en México 2026 es adentrarse en el corazón de esta relación, fortalecer su visibilidad, crear conexiones clave y formar parte de una historia que, 200 años después, sigue escribiéndose con ambición.