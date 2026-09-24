Palmira Loché debuta en la música al reinventar “Mi historia entre tus dedos”

Respaldada por Laureano Brizuela, Dany Vilá

La artista México-española presenta su primer sencillo con un toque íntimo y femenino

Por Arturo Arellano

Con una trayectoria multidisciplinaria que abarca el teatro, la televisión y una destacada labor en el flamenco —llegando a ser primera bailaora en escenarios de Sevilla y en giras internacionales—, Palmira Loché marca el inicio oficial de su carrera musical con el estreno de su versión de “Mi historia entre tus dedos”, tema icónico de los años noventa popularizado por Gianluca Grignani.

La intérprete mexico-española decidió dar este paso asumiendo el reto de revitalizar una pieza profundamente arraigada en el cancionero hispanohablante. “Es un tema que nos ha acompañado… yo vengo de los ochenta y creo que nos ha acompañado a varias generaciones ya. Todos hemos pasado por una desilusión amorosa o una ruptura; creo que ese es un punto en común de cualquier persona”, explicó Loché en entrevista.

Lejos de una copia directa, Loché buscó imprimir un matiz propio y femenino. “Decidí hacer esta versión en femenino y con algo así como muy cálido, muy cozy, interpretarla y decirla de una forma personal y especial”, señaló.

La artista reconoció la complejidad que representa retomar una obra tan emblemática: “Para regrabar algún tema tienes que igualarlo o, si puedes mejorarlo, todavía mejor; nunca quedarte atrás, porque es un tema fuerte que tuvo y sigue teniendo mucha audiencia”.

La producción musical corrió a cargo de Dany Vilá (arreglos, producción e ingeniería de grabación) y Laureano Brizuela, con mezcla de Pichón Dal Pont, en un trabajo realizado entre 2025 y 2026 en los estudios MediaSound de Buenos Aires, Argentina. “Creo que logramos el objetivo de la mano de Dany Vilá, que es un arreglista maravilloso, exquisito con las cuerdas y la música, y con Laureano Brizuela en la producción general. Me siento muy satisfecha de haberlo logrado y no haberme quedado por debajo del estándar que amerita el tema”, agregó.

Intensidad en escena y primeros pasos en vivo

Loché, quien además se ha desempeñado como corista de Brizuela a lo largo de 24 años, ha comenzado a mostrar su proyecto en directo abriendo conciertos del cantautor en escenarios como La Maraca y la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, además de plazas como León y presentaciones acústicas periódicas en San Miguel de Allende. Próximamente se presentará en Bandari y contempla una fecha propia en La Marakita.

Al definirse sobre el escenario, Palmira subrayó el carácter pasional que rige su arte: “Creo que soy intensa, apasionada; ese es mi sello. Todo lo que trato de interpretar lo hago con todos los sentidos: con el cuerpo, con la voz, con las manos, con todo”.

Aunque reconoce que en la era digital la oferta de contenidos es masiva y el camino requiere paciencia, destacó la respuesta del público: “La retroalimentación que estoy recibiendo es muy buena. Incluso cuando tengo la oportunidad de hacerlo en vivo, la gente me busca luego en plataformas. Creo que va a ser un camino lento, pero lo estoy consiguiendo con solidez”.

Música inédita y próximos lanzamientos

“Mi historia entre tus dedos” es solo la punta de lanza de un catálogo que ya tiene forma. La cantante adelantó que cuenta con cuatro canciones listas para su distribución junto a su oficina Consecuencias, su mánager Rossi Pérez y la distribuidora Altafonte. Dentro de este repertorio incluye una balada rock en inglés de Tina Turner y, de manera sobresaliente, su primera obra inédita.

“Tuve la suerte de que me escuchó el señor Alejandro Vezzani, un gran compositor que le ha compuesto a Ana Bárbara, José José o Valeria Lynch. Le llamó mucho la atención mi interpretación y me dijo: ‘Aquí tengo este tema para ti, es un inédito, porque creo que eres la persona indicada para decirlo como yo lo escribí’”, reveló Palmira con entusiasmo.

El sencillo “Mi historia entre tus dedos” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y las novedades de la intérprete pueden seguirse en sus redes sociales oficiales (@palmiraloche).