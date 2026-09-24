Pensiones costarán en 2030 el doble que hace 10 años

Elevan su carga para las finanzas públicas

Contributivas y no contributivas representarán más de 53 mil mdp cada mes, según análisis del CIEP

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que para el 2030, el gasto del gobierno en pensiones será alrededor del doble que hace 10 años, equivalente al 9% del PIB.

Cada año las pensiones elevan su carga para las finanzas públicas y al final de la década se habrán duplicado.

De acuerdo con un análisis, en 2020, este gasto era de 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para el 2027 aumentará al 6.3 por ciento y en el 2030 será equivalente al 9 por ciento del PIB.

El monto global del gasto es de 2.5 billones de pesos, 75 por ciento de los cuales corresponden a las pensiones del IMSS o ISSSTE y 25 por ciento a las denominadas «Pensiones del Bienestar», que desde 2018, con Andrés Manuel López Obrador, tienen rango Constitucional.

Los investigadores del centro de investigación señalan que «si no se trabaja en una reforma fiscal y de pensiones, México tendrá cada vez más dificultades para financiar el envejecimiento y otros sectores estratégicos».

Para el próximo año las pensiones contributivas (del IMSS o ISSSTE) concentrarán 1.8 billones de pesos, mientras que las pensiones no contributivas «del Bienestar» representarán unos 640 mil 291 millones de pesos (más de 53 mil millones cada mes), según el análisis del CIEP.

De aprobarse lo que plantea el Paquete Económico para 2027, los recursos destinados a pensiones representarán 27 por ciento de los ingresos presupuestarios propuestos para el año entrante.

Del gasto total en pensiones que proyecta la Secretaría de Hacienda para el próximo año, 74.2 por ciento sería para pensiones contributivas, las cuales tendrían un aumento de 4.7 por ciento respecto a lo aprobado en 2026 debido a un aumento en el IMSS e ISSSTE y a pesar de recortes en el presupuesto para Pemex y CFE.

El alza en pensiones contributivas estaría impulsada, principalmente, por aumentos de 8.9 por ciento en el IMSS y 0.5 por ciento en el ISSSTE.

«El gasto neto total propuesto para 2027 ascendería a 10.6 billones de pesos, de los cuales 8.5 billones están comprometidos en pensiones, costo de la deuda, participaciones y empresas públicas.

«El margen de maniobra se reduciría al pasar de 1.7 por ciento del PIB en 2026 a 1.6 por ciento en 2027. Si no se trabaja en una reforma fiscal y de pensiones, México tendrá cada vez más dificultades para financiar el envejecimiento y otros sectores estratégicos», advirtió el equipo de investigadores del CIEP.

Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, dijo en una consulta sobre el tema que es preocupante la proporción en la que está subiendo el gasto en pensiones porque la población está disminuyendo y no habrá quién las pague.

«El tema de las pensiones es un tema fundamental por que ese 6 por ciento de hoy, que puede traducirse en 9 por ciento del PIB en 2030, son todas las pensiones con IMSS e ISSSTE y no habla de los programas sociales, entonces sí es un tema que va a tener una repercusión importante en las finanzas públicas futuras», indicó.

– En 2020, equivalía al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

– En 2023, 6.3% del PIB.

– En 2027 (estimado), 9% del PIB.

Retiros por desempleo en Afores sumaron 32,683 mdp en enero-agosto

Un total de 1.45 millones de trabajadores retiraron de sus afores 32,683 millones de pesos entre enero y agosto del 2026, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Se trata de cifras récord (tanto en el número de retiros como en el monto retirado) para un periodo similar. De esta manera, el retiro promedio en los primeros ocho meses del año fue de 22,526 pesos.

El monto retirado en enero-agosto del 2026 representó un crecimiento de 33% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mientras que, comparado con el número de retiros que se realizaron de enero a agosto del 2025, en los primeros ocho meses del 2026 se realizaron 21,000 retiros más.

Solo en agosto pasado, 204,456 trabajadores retiraron 4,481 millones de pesos, una caída de 3.2% en comparación con el monto retirado en el mes inmediato anterior (julio de 2026).

La Consar ha insistido en que el crecimiento de los retiros por desempleo de las afores (principalmente, el monto retirado) no se explica por el comportamiento del mercado laboral en México.

En agosto se crearon 38,319 puestos de trabajo formales, mientras que en lo que va del año se han creado 281,397 empleos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La tasa de desempleo se situaba en 2.9% de la Población Económicamente Activa al cierre de julio, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por otro lado, la Consar ha insistido en que el crecimiento del monto retirado por desempleo de las afores se debe a la actividad de “gestores o coyotes no autorizados” que ayudan a los trabajadores a “inflar” sus retiros.

Esos coyotes hacen la afiliación transitoria (de apenas unos días) de un cuentahabiente al Seguro Social con el salario máximo para que posteriormente puedan gestionar el retiro por desempleo retirando lo máximo que se puede, que son 10 UMAs (35,662 pesos).

Esto lo hacen a cambio de cobrarle al cuentahabiente una comisión de hasta 30% sobre el monto retirado de la afore.

El retiro por desempleo es un derecho que tienen todos los trabajadores con cuenta afore una vez que cumplen 46 días de situación en desempleo siempre y cuando no se haya hecho en los cinco años anteriores.

El trámite es totalmente gratuito y se tiene que realizar directamente primero con la afore en la que esté cada trabajador y en segunda instancia con el IMSS.

Cuando se hace un retiro por desempleo, el IMSS te descontará semanas de cotización, además de que los ahorros en la afore igualmente se verán mermados.