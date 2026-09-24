Llaman a fortalecer mecanismos legales para garantizar la donación de órganos

En el Senado piden que este tema se incluya en la agenda legislativa

Con motivo del Día Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, las instalaciones del Senado de la República se iluminaron de color verde para visibilizar y concientizar sobre la importancia de que cada vez más personas decidan convertirse en donantes voluntarios, como un acto de generosidad que puede salvar vidas.

En el evento, el presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, relató que apenas hace unos días ayudó a que un menor de poco más de un año de edad acudiera a un hospital de la Ciudad de México; lamentablemente, no fue posible salvarle la vida. No obstante, en un acto de generosidad, sus padres autorizaron la donación de sus órganos, lo que permitirá salvar cinco vidas.

“Valdría oro que todas y todos pudiéramos llevar siempre nuestra credencial de donador, porque ante el desenlace que todos tendremos, una parte de nosotros podría darle vida a los demás”, expresó.

A su vez, el senador Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, habló de la relevancia de contar con los mecanismos legales y la información suficiente para garantizar la inscripción en el Registro Nacional de Donadores Voluntarios, ya que tras el fallecimiento de una persona es posible salvar hasta a ocho pacientes.

Por su parte, el senador Pablo Angulo Briceño, del PRI, dijo que nadie está exento de necesitar un órgano en algún momento de la vida, por eso es tan relevante visibilizar esta causa que busca ayudar a algunas de las miles de personas que permanecen en espera.

Rosa Erro Aboytia, directora general del Centro Nacional de Trasplantes, indicó que más que un acto simbólico, la iluminación representa el agradecimiento de quienes han decidido donar y también la esperanza de quienes hoy tienen una nueva oportunidad de vida.

Brenda Trujillo, directora general de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, celebró que la donación de órganos y tejidos esté incluida en la agenda legislativa, porque es necesario crear conciencia sobre este noble acto, que brinda una nueva oportunidad de vida a quienes están en espera de un trasplante.

José Alberto Díaz Quiñones, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, consideró necesario reconocer el profundo significado que tiene la donación de órganos y tejidos, porque va más allá de un procedimiento médico, se trata de vida y de una decisión generosa que puede convertirse en una segunda oportunidad para otra persona.

Al encendido también asistieron Gerardo Morales Rosales, director de Servicios Médicos del Senado de la República; Odet Sarabia González, comisionada nacional de Arbitraje Médico, y Jorge Alberto Ramírez Caso, subdirector Académico del Instituto Politécnico Nacional.