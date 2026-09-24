Juan José García: una vida construida con vocación, constancia y compromiso

Toluca, Méx.- De niño, Juan José García Osorio imaginaba su futuro entre batas blancas y consultorios. Quería ser médico, pero su facilidad para las matemáticas terminó por llevarlo a las aulas de Ingeniería Civil, una decisión que, casi cinco décadas después, se convirtió en una trayectoria marcada por la docencia, la construcción y el servicio a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

García Osorio ingresó a la Facultad de Ingeniería en 1977. El paso de la preparatoria a la universidad representó uno de sus primeros grandes retos: la exigencia académica le mostró que, para ejercer una profesión, no bastaba con estudiar, sino que era necesario mantener disciplina, constancia y compromiso.

Apenas concluyó la carrera, volvió a las aulas, ahora como profesor. Lo que comenzó como una oportunidad para compartir sus conocimientos se convirtió en una trayectoria docente de cuatro décadas, durante las cuales también desempeñó distintas responsabilidades dentro de la Facultad y de la propia Universidad.

“Entré muy bien preparado de la preparatoria, pero la Facultad exige dedicación, constancia y compromiso. Ya no era solamente estudiar, era prepararse para ejercer una profesión. Eso me ayudó a entender que el esfuerzo debía ser permanente y, con el tiempo, la universidad también me dio la oportunidad de servir desde diferentes responsabilidades”, compartió.

Su participación universitaria incluyó cargos como consejero universitario, consejero de gobierno y responsable del Departamento de Control Escolar. También formó parte de procesos de reorganización de grupos y ampliación de la capacidad de atención de la Facultad, ante el crecimiento de la matrícula estudiantil.

La docencia fue sólo una de las vertientes de su trayectoria. En el ámbito profesional, comenzó como calculista estructural y posteriormente se incorporó a proyectos integrales de infraestructura, experiencia que le permitió conocer de cerca la coordinación de las distintas disciplinas que intervienen en una obra.

Ese recorrido derivó en la creación de CONINGAR, empresa constructora desde la que actualmente participa en proyectos de infraestructura para distintos niveles de gobierno.