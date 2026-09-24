“Sauna escolar” asfixia a alumnos de la primaria Emiliano Zapata en la Bonfil

Aire acondicionado solo en la dirección

Los niños pasan horas bajo el sol, agotados y con deficiente ventilación en aulas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancun.- Padres de familia de la primaria Emiliano Zapata de Alfredo V. Bonfil denuncian que sus hijos pasan horas bajo temperaturas insoportables y cuestionan la falta de soluciones, mientras existen equipos de aire acondicionado en el plantel.

En este plantel, los niños pasan horas bajo un calor que sus padres describen como insoportable, sudando, agotados y con ventiladores que ya no logran mantener condiciones adecuadas.

Los denunciantes, que reservan sus nombres por temor a represalias contra sus hijos, señalan a la directora Fátima Irene Arjona Santana y cuestionan que, pese a sus reclamos, no haya una respuesta mientras los niños siguen soportando el calor.

La preocupación aumenta cuando los alumnos salen a realizar deportes y después regresan a salones que, según los padres, pueden estar todavía más calientes que el sitio donde hicieron ejercicio, por lo que temen un golpe de calor.

Los inconformes aseguran que no piden equipos gratis, pues están dispuestos a pagar los aires para sus hijos, pero consideran que la dirección debe gestionar ante las instancias correspondientes, incluida la CFE, una solución eléctrica.

Piden cabeza de la directora

El problema aparece en un oficio del 7 de septiembre de 2026, firmado por la supervisora escolar Elena Margarita Chi Naal, donde se advierte que los planteles no tienen capacidad para sostener aire acondicionado en todas las aulas.

El documento, que según los padres no les fue mostrado al comenzar sus reclamos, establece un máximo de dos equipos por edificio y señala que los mini split deben contar con centro de carga, breaker e interruptor independiente.

Pero para los padres, el oficio no justifica que los niños sigan soportando el calor cuando ya existen aires acondicionados en el plantel, en otros espacios y aulas, pues consideran que también falta sensibilidad para priorizar a los alumnos sobre los espacios directivos.

Por eso plantean usar para los alumnos el aire que, según aseguran, está en el área directiva, establecer horarios durante las horas de mayor calor y gestionar un transformador, además de pedir respaldo de la gobernadora Mara Lezama.

A la inconformidad se suman filtraciones durante las lluvias y el cuestionamiento por unos 600 mil pesos que, según los padres, recibió la escuela para beneficio institucional, cuyo destino piden conocer mientras reclaman soluciones.

El reclamo ya llegó al punto de pedir la salida de la directora Fátima Irene Arjona Santana, pues los padres consideran que la falta de respuesta ante el calor y las condiciones del plantel exige un cambio en la dirección de la escuela.