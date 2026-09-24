La Sectur alista convocatoria para Pueblos Mágicos en 2027

QR buscará sumar más destinos

QRoo buscará ampliar oferta turística cultural e histórica, que le caracteriza

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El catálogo de Pueblos Mágicos de México podría expandirse el próximo año bajo un nuevo marco normativo. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) analiza abrir una convocatoria durante 2027 para incorporar nuevas localidades a esta distinción, abriendo la puerta para que entidades como Quintana Roo amplíen su oferta turística cultural e histórica.

La titular del ramo federal, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la dependencia se encuentra en una etapa de balance sobre el impacto de los 177 destinos que ostentan actualmente el nombramiento. El propósito, precisó, es fijar reglas más estrictas de permanencia e ingreso orientadas a blindar la arquitectura tradicional, el patrimonio inmaterial y la identidad comunitaria de los sitios participantes.

Ruta de lanzamiento y aspirantes en el Caribe mexicano. Hoja de ruta para noviembre: La estrategia final y las nuevas directrices serán reveladas oficialmente durante el Tianguis de Pueblos Mágicos y Comunitarios, con sede en Tamaulipas, encuentro donde además se prevé redefinir el esquema de financiamiento y asignación presupuestal para los municipios galardonados.

El mapa quintanarroense actual: El estado cuenta a la fecha con cuatro insignias activas: Bacalar, Isla Mujeres, Tulum y Cozumel.

Candidaturas sobre la mesa: Ante la posibilidad de abrir la lista, el sector turístico local mantiene en la mira postulaciones estratégicas para impulsar a Holbox, Felipe Carrillo Puerto —en el corazón de la Zona Maya— y Puerto Morelos como próximos aspirantes al distintivo.

Santuario María Desatadora de Nudos atrae a 30 mil fieles por semana

Lejos de la franja hotelera y de los tradicionales tours de sol y playa, el sur de Cancún consolida un polo alternativo de atracción de masas: el turismo espiritual. Enclavado en la vegetación del Polígono Sur, sobre la avenida 145, el Santuario María Desatadora de Nudos convoca cada semana a cerca de 30 mil personas, un flujo que repunta durante las vacaciones decembrinas y los días santos, posicionándose como un referente devocional para viajeros de todo el país y el extranjero.

La historia del recinto comenzó a gestarse en 2015 bajo el impulso del obispo Pedro Pablo Elizondo y el sacerdote Luis Pablo Garza Aguilar, quien viajó a Augsburgo, Alemania, para estudiar la devoción mariana inspirada en el lienzo barroco de Johann Georg Melchior Schmidtner, pintado hacia el año 1700. Tras conseguir la donación del predio y el respaldo comunitario, el sacerdote trajo una réplica de la imagen e inauguró el templo formally en marzo de 2016, cumpliendo una década de actividades en la selva cancunense.

La dinámica central del templo gira en torno a las peticiones personales. Los fieles acuden a las cabañas del predio para recibir un listón blanco donde escriben las dificultades o aflicciones que desean superar; una vez resuelta la petición, regresan para atar cintas de colores en señal de agradecimiento, cubriendo con miles de lazos los senderos del bosque.

La arquitectura rústica en madera, perfectamente mimetizada con el entorno natural, convirtió al santuario en un fenómeno de viralidad en plataformas como Instagram y TikTok, atrayendo no solo a peregrinos tradicionales sino también a jóvenes y curiosos atraídos por la estética del espacio.

Si bien recibe creyentes de diversas entidades federativas y el extranjero, el grueso de los visitantes arriba en excursiones organizadas desde localidades de la Península de Yucatán que viajan exclusivamente con fines de culto.

El templo opera de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 20:00 horas, complementando su calendario litúrgico con misas diarias, actividades infantiles dominicales, áreas de cafetería y venta de artículos religiosos para sostener su infraestructura comunitaria.

El propósito de la Sectur es fijar reglas más estrictas de permanencia e ingreso orientadas a blindar la arquitectura tradicional, el patrimonio inmaterial y la identidad comunitaria de los sitios participantes.