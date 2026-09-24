Alistan retorno del espectáculo de los Voladores de Papantla a Tulum

Inició la inspección técnica de las instalaciones y del mástil ceremonial para garantizar condiciones de seguridad

Tulum.- Tras medio año de ausencia en el Parque Nacional Tulum, la emblemática ceremonia ritual de los Voladores de Papantla prepara su reactivación. La Secretaría de Cultura federal inició la inspección técnica de las instalaciones y del mástil ceremonial para garantizar las condiciones de seguridad que permitan el regreso de los danzantes totonacos antes de que concluya 2026.

La tradición, reconocida desde 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, interrumpió en marzo pasado una permanencia ininterrumpida de más de tres décadas en el acceso a la zona arqueológica, orillada por el desplome en la afluencia de visitantes y la falta de ingresos sostenibles para los ejecutantes veracruzanos.

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Cultura federal, puntualizó que la restitución de este atractivo responde a una directriz directa del Ejecutivo federal dentro del plan integral de reactivación turística y patrimonial del destino:

“Coadyuvamos en mejorar las condiciones en Tulum, dentro de nuestro ámbito, para que la gente vuelva a disfrutar de estos espacios (…) Es una tradición reconocida a nivel mundial; quien venga a Tulum podrá verla de nuevo con todas sus danzas, su ritual y el vuelo mismo”, señaló la funcionaria.

Aunque la fecha exacta dependerá del peritaje estructural del palo ceremonial —donde se evalúan anclajes, cuerdas y estabilidad del poste—, la dependencia federal fijó como meta que el descenso de los danzantes quede formalmente reinstalado en este último trimestre, devolviendo al enclave arqueológico uno de sus sellos culturales más representativos.