Respalda el PAN sancionar con cárcel a quienes huyan tras cargar combustible

Presenta iniciativa de ley

Por Arturo Baena

Valle de México.- El Partido Acción Nacional (PAN), que encabeza Anuar Azar a través del Grupo Parlamentario en el Estado de México, presentó una iniciativa de ley para sancionar con penas de cinco a 10 años de prisión a los automovilistas que carguen combustible en las gasolineras y se den a la fuga.

La propuesta, impulsada por la diputada Emma Álvarez, busca reformar la fracción XXII del artículo 290 del Código Penal del Estado de México. Esto tiene la finalidad de clasificar formalmente esta conducta como un delito de robo agravado en lugar de un mero incumplimiento mercantil. Además del tiempo en la cárcel, se impondrá una multa equivalente a entre una y tres veces el valor de lo robado.

Sobre el particular, el sector empresarial, respaldado por la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL), señala que las huidas a alta velocidad ponen en grave riesgo la vida de los despachadores y usuarios.

Se informó que esta modalidad delictiva ha mostrado un alza pronunciada en las regiones metropolitanas del Valle de Toluca y el Valle de México.