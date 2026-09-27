Ninguna ruptura entre PT y Morena en Edomex, aseguran sus dirigencias

Refrendaron su alianza

Naucalpan, Méx.- A pesar de la sacudida nacional, las dirigencias de Morena y del PT en el Estado de México refrendaron su alianza durante un encuentro en Toluca y aseguraron que hay diferencias más no rupturas entre esos dos partidos políticos.

Los liderazgos locales aseguraron que mantendrán el bloque para asegurar la gobernabilidad y el proyecto político estatal, buscando blindar la entidad de las rupturas que ya se asoman en otros estados del país.

No obstante, analistas y militantes advierten que, si el conflicto a nivel nacional por las diputaciones federales y las senadurías se intensifica en los próximos meses, la onda expansiva podría desestabilizar los acuerdos locales pactados en el territorio mexiquense.

En entrevistas por separado, las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en la entidad mexiquense, aseguraron que “continuará su alianza electoral y legislativa rumbo a los procesos del 2027, a pesar de las tensiones y diferendos recientes entre coordinadores de ambos partidos a nivel nacional”, dijeron.

Finalmente, ambas fuerzas políticas señalaron que las diferencias de opinión o debate interno forman parte de la vida democrática, por lo que mantendrán una ruta de interlocución permanente para resolver cualquier desacuerdo local o federal.