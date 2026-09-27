Falsa, supuesta privatización del “Parque Naucalli”, en Naucalpan

Ninguna modificación permanente

Naucalpan, Méx.- Ante información falsa que ha comenzado a circular respecto a supuestas construcciones o una posible privatización del Parque Naucalli, el Gobierno de Naucalpan informa de manera categórica que no existe ningún proyecto de esta naturaleza.

Las instalaciones que actualmente pueden observarse al interior del parque corresponden exclusivamente al montaje de una actividad recreativa de carácter temporal, por lo que no representan modificaciones permanentes, nuevas construcciones ni cambios en el uso del Parque Naucalli.

Esta actividad funcionará durante la temporada decembrina y, una vez concluida, las estructuras temporales serán retiradas, manteniendo las áreas del parque destinadas a su uso habitual.

El Gobierno de Naucalpan hace un llamado a evitar la difusión de información falsa o malintencionada que genere confusión entre la población.

El Parque Naucalli no se privatiza y no tendrá construcciones permanentes derivadas de esta actividad. Seguirá siendo un espacio público para el encuentro, la recreación, la cultura y el disfrute de todas y todos.