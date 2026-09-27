La Agüita, en Ecatepec, de zona marginal a galería a cielo abierto

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros inauguró los andadores Laureles y Flor de San Juan de la colonia La Agüita, ubicada en lo alto de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de La Cañada, que fueron transformados con murales multicolores y alumbrado público. Es un asentamiento que surgió de manera irregular cuyos habitantes fueron marginados durante décadas, aunque el actual gobierno municipal trabaja para transformar el paisaje urbano y llenarlo de colorido.