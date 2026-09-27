Arely Oliva rompe las reglas con “101 locuras y otras ideas para escribir”

“Escribir puede ser una gran aventura”

La educadora y escritora mexicana presenta una obra que desafía la visión escolarizada y tediosa de las letras

Por Arturo Arellano

Para una gran mayoría de niñas, niños y adolescentes, el acto de escribir suele asociarse de forma inmediata con planas interminables, dictados, resúmenes, síntesis o la copia mecánica de lo que el docente traza en el pizarrón. Frente a ese panorama en el que la palabra parece quedar reducida a un mero compromiso académico, la docente y escritora Arely Oliva propone dinamitar los moldes tradicionales con su nuevo libro: 101 locuras y otras ideas para escribir (Alfaguara / Penguin Random House).

El texto nace precisamente de una inquietud constante sobre la relación entre las infancias y la expresión escrita. “Me parece que se le ha dado más un enfoque de tarea escolar. Esto me hace pensar que es muy importante buscar estrategias y modos de acercar a las infancias y a los jóvenes al tema de la escritura, pero de una manera distinta a la habitual. Fue así que se me ocurrió crear este libro, para que los niños descubran que escribir puede ser una gran aventura, que puede ser algo muy divertido”, explica la autora en entrevista.

Oliva recuerda que a lo largo de la historia la escritura ha permitido preservar la memoria, compartir sentires y establecer vínculos. Sin embargo, en sus visitas a planteles escolares ha constatado una constante que enciende focos rojos: al escuchar la palabra “escribir”, la mayoría responde con desgano o la asocia de inmediato con la disciplina gramatical y el castigo. “El gran reto de la educación actual es lograr despertar la curiosidad de los chicos en la lectura y de la escritura; que descubran que puede ser una tarea maravillosa y que a través de la palabra escrita logran descubrir que ellos tienen una voz en este mundo”.

El método Montessori y el adiós a la imposición

Lejos de plantearse desde la rigidez del aula tradicional, la propuesta de 101 locuras y otras ideas para escribir se cimenta en la experiencia directa de Oliva como docente en el método Montessor “Recibí distintas capacitaciones alrededor del método Montessori porque fui docente de escuela Montessori durante varios años; principalmente podría decir que esa es mi base teórica”, detalla la especialista. En dicha filosofía no imperan las jerarquías verticales “María Montessori hablaba de tomar en cuenta el interés de los niños para crear un aprendizaje significativo. En este tipo de escuelas activas los niños construyen su propio conocimiento y se trabaja en relación con ellos sin jerarquías; el maestro se le habla de tú”.

Bajo esa premisa, el libro busca combatir el rechazo que suele detonar la imposición adulta en tiempos donde los dispositivos digitales acaparan la atención. Para Oliva, el desafío frente a las pantallas no se resuelve obligando a leer por cronómetro “Cuando nosotros convertimos esto en algo obligatorio, le restamos mucho a las posibilidades de que se convierta en algo divertido para ellos. Habría que poner atención a cambiar el enfoque hacia la parte placentera, hacia el gusto por la lectura o por la escritura (…) Ponernos en los zapatos de ellos, recordar cuando éramos niños o adolescentes qué no nos gustaba y cómo nos pedían las cosas los adultos”.

Retos inesperados y autoconocimiento

La dinámica de la obra rompe intencionalmente la linealidad: no existen respuestas correctas o incorrectas ni una secuencia obligatoria; los lectores pueden saltar de la página 90 a la 50 según su propia curiosidad. Las consignas van desde lo desenfadado y transgresor hasta ejercicios profundos de introspección, autoestima y valentía.

Entre los ejercicios, la autora destaca propuestas que invitan a perder el miedo al error y al juicio ajeno: “Hay una página que dice: ‘escribe lo más cochino que has hecho en tu vida, bórralo y no dejes que nadie lo vea’. Me parece que este espacio donde puedan expresarse de manera libre es encantador”. Otras actividades plantean la creación de cápsulas del tiempo con cartas al “yo del futuro”, redactar chistes para pegarlos en la puerta del vecino o enlistar cinco razones por las cuales a cada quien le gustaría ser recordado.

Esta mezcla de irreverencia y reflexión ha generado una cálida recepción tanto en lectores como en colegas del gremio cultural. La escritora compartió que tras presentarse en la Feria Universitaria del Libro (FUL) en Hidalgo, un poeta y una locutora destacaron la eficacia de sus páginas: “Me dijeron: ‘este es el libro que me hubiera gustado tener cuando yo tenía como 13 años’ (…) Es un libro fuera de serie que propone ideas alternativas para aproximar a los jóvenes y niños a la escritura de una manera totalmente distinta a la tradicional”.

Dónde conseguirlo

101 locuras y otras ideas para escribir, ilustrado por Estefanía Nicté Estrada, se encuentra disponible en formato físico en las principales librerías del país como Gandhi, El Péndulo, Porrúa y El Sótano, así como a través de plataformas digitales y tiendas en línea como Amazon y Buscalibre. Las actividades y novedades de la autora pueden seguirse en sus perfiles oficiales de Facebook, Instagram y TikTok bajo el usuario @escritoraarelioliva.