Resalta CSP inversión superior a 50 mil mdp en Programas para el Bienestar y obras en Tabasco

Anuncia más hospitales

La jefa del Ejecutivo federal informó que en el estado hay 890 mil 242 derechohabientes

En Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la entidad se destina una inversión de 20 mil 610 millones de pesos en Programas para el Bienestar en beneficio de 890 mil 242 derechohabientes, así como más de 30 mil mdp en obra pública, entre las que anunció un nuevo Libramiento Sur para conectar a Villahermosa con Cárdenas.

“La inversión en Programas del Bienestar cada año es de 20 mil 610 millones de pesos y en infraestructura es una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos más para Tabasco. Todo lo que requiera Tabasco, aquí vamos a estar siempre cerca de la tierra de un hombre que pasó a la historia como el mejor Presidente de México”, resaltó desde el Estadio Olímpico de Villahermosa.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que en Tabasco 234 mil 310 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 45 mil 366 la Pensión para Personas con Discapacidad, 21 mil 714 adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro, 104 mil 53 tienen la beca Benito Juárez para preparatoria, 24 mil 242 de Producción para el Bienestar, 31 mil 230 con Fertilizantes Gratuitos, 55 mil 929 de Sembrando Vida, 93 mil 722 con Leche para el Bienestar, 15 mil 674 de Bienpesca, mil 934 escuelas de Educación Básica y 122 de Media Superior de La Escuela es Nuestra, 115 mil 987 de la beca Rita Cetina para secundaria, 120 mil 451 de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, así como los nuevos programas Salud Casa por Casa y Pensión Mujeres Bienestar.

En obra pública, destacó la construcción del nuevo ramal Roberto Ayala-Dos Bocas del Tren Interoceánico, la Línea de carga del Tren Maya, la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega, el mantenimiento de la Red Federal de Carreteras, obras de protección contra inundaciones y anunció la construcción del nuevo Libramiento Sur de Villahermosa a Cárdenas, que va a incluir un puente y la ampliación de la carretera.

Agregó la construcción de 13 nuevas preparatorias, un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Jonuta; los nuevos hospitales de Cárdenas, Villahermosa, Macuspana y Teapa, a los que se van a sumar 463 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud el próximo año.

Resaltó la construcción de la Planta de Chocolate Bienestar, precios justos en beneficio de más de 10 mil productores de cacao como un acto de justicia; presupuesto directo para comunidades indígenas y afromexicanas; un Centro LIBRE para las mujeres en cada uno de los 17 municipios de la entidad y la coordinación permanente en materia de seguridad.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, agradeció a la mandataria por llevar obras y Programas para el Bienestar durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, entre las que destacó los nuevos hospitales, la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega y la Planta de Chocolate del Bienestar, además de la coordinación y apoyo para garantizar la seguridad en la entidad. Aprovechó para reconocer la firmeza de la Presidenta para defender la soberanía nacional.

Se reducen 54% los homicidios dolosos

Sheinbaum Pardo destacó que, en Tabasco, la Estrategia Nacional de Seguridad, particularmente con el eje de Atención a las Causas, así como la cero impunidad, han logrado una reducción del 54 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.6 en agosto de 2026.

“En primer lugar, es la atención a las causas y los programas particulares del Gobierno de México, tanto los Programas del Bienestar, como las actividades que coordina la Secretaría de Gobernación en todo el estado de Tabasco y particularmente en Villahermosa, en el municipio de Centro. Y por otro lado el fortalecimiento de la policía estatal y su vinculación en los Gabinetes de Seguridad, con la Guardia Nacional y las instituciones federales, del fiscal del estado con la Fiscalía General de la República que ha llevado a detenciones.

“Son los dos brazos, por un lado: atender a los jóvenes, atender a la gente para evitar que se vinculen con algún grupo delictivo, protegerla de manera preventiva, y por otro lado, la cero impunidad, avanzar en la detención de aquellos que generan violencia en el estado. Y eso es lo que estamos trabajando con el gobernador y vamos avanzando. Todos los días vamos avanzando”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en el Campo Militar No. 30-A de Villahermosa, Tabasco.

La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció el trabajo realizado por el gobernador Javier May Rodríguez a través de programas hechos particularmente para las y los tabasqueños, los cuales se suman a los logros alcanzados en materia de seguridad en el estado.

“Si no estuviera trabajando con la gente, si no tuviera los programas que ha desarrollado, si no estuviera contenta la gente de Tabasco con el gobernador y el trabajo que se está haciendo, si no hay esa atención a las causas, difícilmente se pueden lograr los otros objetivos”, agregó.

La población económicamente activa suma 62.6 millones

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la población económicamente activa sumó 62.6 millones de personas en agosto de 2026, lo que representa 1.3 millones de personas más que en agosto de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Vamos bien, como lo he dicho, la economía mexicana va bien, aún con las tarifas de Estados Unidos. Se están creando empleos, hay inversión y vamos avanzando.

“Y la inversión pública todavía va a ser mayor en el 2027”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en el Campo Militar No. 30-A de Villahermosa, Tabasco.