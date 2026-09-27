México llega a 130.9 millones de habitantes y envejece

Resultados de la Encuesta Intercensal 2025

Datos del Inegi mostraron un país con crecimiento demográfico más lento y hogares cada vez más pequeños

En medio de una desaceleración del crecimiento demográfico y un aumento de la edad mediana de sus habitantes, la población de México alcanzó los 130.9 millones de personas en 2025, revelaron los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

La encuesta permitió actualizar la información sobre población y vivienda a cinco años del Censo de Población y Vivienda 2020 y a cuatro años del próximo censo de 2030.

El levantamiento se realizó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 en 7 millones 330 mil 921 viviendas, equivalentes aproximadamente a una de cada cinco del país, con la participación de más de 44 mil 500 personas entrevistadoras que recorrieron los 2 mil 478 municipios.

La información está referida al 15 de octubre de 2025 y ofrece estimaciones nacionales, estatales y municipales, así como para localidades de 50 mil habitantes o más. El Inegi explicó que el objetivo fue actualizar el volumen, composición y distribución de la población y las características de las viviendas, además de mantener la comparabilidad con ejercicios anteriores.

Durante la presentación, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, señaló que el levantamiento permitió actualizar los datos censales de 2020 y ofrecer información para conocer los cambios demográficos y sociales ocurridos en el país. “En 2025, la población total estimada alcanzó 130 millones 911 mil 314 habitantes en el territorio nacional”, dijo Márquez.

Del total, 51.9% corresponde a mujeres y 48.1 % a hombres. De los 130.9 millones de habitantes, 130 millones 393 mil personas residían en viviendas particulares habitadas, mientras que el resto corresponde a una estimación de personas en viviendas colectivas, integrantes del servicio exterior mexicano y población sin vivienda.

Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, explicó que la población en viviendas particulares habitadas pasó de alrededor de 125.5 millones en 2020 a 130.4 millones en 2025. El crecimiento promedio anual durante ese periodo fue de 0.7 %, por lo que la población continuó aumentando, aunque a un ritmo menor.

El Estado de México concentró la mayor cantidad de habitantes, con 17.5 millones, seguido por la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. En el otro extremo se ubicaron Colima, Baja California Sur y Campeche, entidades que representan cada una menos de 1 % de la población nacional.

Nacen menos hijos

Uno de los principales cambios identificados por la encuesta corresponde a la estructura por edades. El Inegi reportó una reducción en la proporción de niñas, niños y adolescentes y un aumento en los grupos de mayor edad.

La edad mediana pasó de 29 años en 2020 a 32 años en 2025. Esto significa que la mitad de la población tiene 32 años o menos y la otra mitad tiene una edad superior.

Rodríguez Abreu señaló que 10 % de la población ya tiene 65 años o más, mientras que el descenso en el número promedio de hijas e hijos también forma parte de esta transformación demográfica.

El promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025. Entre las mujeres sin escolaridad, el promedio disminuyó de 5.1 a 4.9 hijos e hijas.

El funcionario aclaró que este indicador no equivale a la tasa global de fecundidad. Mientras el promedio de hijas e hijos considera los nacimientos acumulados a lo largo de la vida de las mujeres de 12 años y más, la tasa global utiliza grupos de edad específicos y los nacimientos correspondientes al año anterior para estimar cuántos hijos tendría una mujer durante su vida reproductiva si se mantuvieran determinadas condiciones.

En el caso de la tasa global de fecundidad, explicó, el dato correspondiente a 2025 se calcula con los nacimientos de 2024 y se ubicó en 1.2 hijos por mujer.

Rodríguez Abreu indicó que el valor de 2.1 se utiliza como referencia del reemplazo poblacional y que el país se encuentra por debajo de ese nivel. Añadió que la reducción de la fecundidad y el envejecimiento son tendencias demográficas que se observan también en otros países.

La encuesta también mostró que la razón de dependencia pasó de 50 a 47 personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar, considerada entre los 15 y 64 años. Sin embargo, la dependencia por vejez aumentó de 12 a 15, debido al mayor peso de la población de 65 años y más.

La Ciudad de México, Morelos y Colima presentan un proceso de envejecimiento más avanzado, mientras que Quintana Roo y Baja California Sur concentran una mayor proporción de población en edades laborales, en parte relacionada con movimientos migratorios hacia esas entidades.

Llegaron a México 551 mil personas y salieron 1.2 millones

La encuesta incorporó por primera vez un módulo sobre migración internacional y permitió identificar los movimientos de población ocurridos entre 2020 y 2025.

Entre las personas que en octubre de 2020 vivían fuera de México y para octubre de 2025 ya residían en el país se contabilizaron 551 mil. Estados Unidos fue el principal país de origen, seguido por Cuba, Colombia, Venezuela, Canadá y Honduras.

Entre quienes llegaron desde Estados Unidos, el principal motivo declarado fue reunirse con familiares. Para las personas procedentes de otros países, el principal motivo fue encontrar trabajo en México.

En sentido contrario, 1.2 millones de personas que residían en las viviendas encuestadas migraron a otro país durante el periodo. De ellas, 122 mil habían regresado a México al momento de la encuesta y poco más de 150 mil continuaban viviendo en el extranjero.

110 mil hogares reportan desplazamiento por inseguridad o violencia

Uno de los temas incorporados en la encuesta fue el desplazamiento forzado interno. El Inegi reportó que casi 110 mil hogares señalaron que alguna persona tuvo que cambiar de residencia por inseguridad delictiva o violencia.

En esos hogares viven 1.6 millones de personas. El funcionario aclaró que esta cifra corresponde a la población que reside en los hogares donde se reportó el desplazamiento y no significa que las 1.6 millones de personas necesariamente hayan cambiado de residencia. “Este cambio de lugar de residencia pudo haber sido a una cuadra de una casa, un departamento, un fraccionamiento cerrado”, explicó Rodríguez Abreu.

En promedio, los hogares que reportaron desplazamiento por inseguridad tienen 3.3 habitantes, mientras que aquellos que reportaron desplazamiento por fenómenos naturales tienen 3.4.

En el caso de los fenómenos naturales, casi 152 mil hogares, donde viven 486 mil personas, reportaron desplazamiento por esa causa. Guerrero registró el mayor número de hogares con desplazamiento, aunque en esa entidad la mayor parte estuvo relacionada con desastres naturales. En total, 1.5 % de los hogares del país reportó que alguna persona que vive en ellos experimentó desplazamiento forzado interno.

Más hogares unipersonales y viviendas con menos ocupantes

La transformación demográfica también se refleja en la composición de los hogares. El porcentaje de personas solteras aumentó de 33.7 % a 36.2 %, mientras que disminuyó ligeramente el de personas casadas.

Los hogares unipersonales pasaron de representar 12.4 % a 15 % del total. El Inegi relacionó este crecimiento con una mayor presencia de personas que viven de manera independiente y con la redistribución de la población entre viviendas.

En paralelo, el número de viviendas particulares habitadas llegó a 39.7 millones, con un crecimiento promedio anual de 2.2%, superior al crecimiento de la población. El promedio de ocupantes por vivienda disminuyó de 3.6 a 3.3 personas.

Internet llega a tres de cada cuatro viviendas

La disponibilidad de internet registró uno de los principales incrementos en materia de equipamiento. En 2020, 53.9 % de las viviendas tenía acceso a internet; para 2025, la proporción llegó a alrededor de tres de cada cuatro viviendas. El aumento fue de 21.8 puntos porcentuales.

Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México y Quintana Roo superaron 80 % de viviendas con internet. En entidades del sur y sureste, así como San Luis Potosí, la proporción se ubicó entre 50 % y 69 %.

También aumentó la disponibilidad de refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, automóviles y motocicletas. Las viviendas con motocicleta o motoneta pasaron de 12 % a 19.9 %.

En cuanto a la tenencia de vivienda, 66 % de las viviendas tiene como residente a la persona que reporta ser propietaria. También aumentó la proporción de viviendas en renta.

Los ingresos distintos del trabajo también aumentaron como fuente de recursos de los hogares. Dentro de ellos, los programas de gobierno pasaron de representar una fuente de ingreso para 25 % de las viviendas a 41.4 %.

El Inegi aclaró que la encuesta no permite distinguir si esos programas son federales o estatales ni desagregar los tipos de apoyos, como pensiones o becas.