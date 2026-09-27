Così fan tutte, de Mozart, inaugura temporada en NY

3 de octubre, en el Auditorio Nacional

El reestreno de la colorida e ingeniosa producción de Phelim McDermott, inspirada en el Coney Island de los años 50, será el primero de ocho títulos

La Temporada 2026-2027 del exitoso programa de transmisiones Met Live in HD, conocido en México como En vivo desde el Met de Nueva York arrancará su edición conmemorativa de 20 aniversario en la pantalla gigante del Auditorio Nacional el próximo sábado 3 de octubre, con el reestreno de Così fan tutte, la comedia satírica de Wolfgang Amadeus Mozart sobre el amor juvenil y voluble, considerada una de las obras maestras más complejas y sofisticadas del compositor austriaco. La celebrada puesta en escena que el actor, director y productor británico Phelim McDermott realizó para la casa de ópera estadounidense en 2018 —descrita como “colorida e ingeniosa” por The New York Times— traslada la acción al ambiente festivo de un parque de diversiones junto a un malecón, inspirado en el Coney Island de los años 50.

El aclamado director israelí Nimrod David Pfeffer regresa al podio del Met para conducir esta magnífica partitura. La soprano Federica Lombardi y la mezzosoprano Samantha Hankey interpretan a Fiordiligi y Dorabella, junto al tenor Duke Kim y el barítono Andrey Zhilikhovsky en los papeles de Ferrando y Guglielmo. El bajo-barítono Gerald Finley retoma su interpretación Don Alfonso, acompañado por la soprano Ana María Martínez como la ingeniosa Despina.

Così fan tutte es la tercera y última colaboración de Mozart con el libretista Lorenzo Da Ponte, después de Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Se estrenó en Viena en 1970 y originalmente se ubica en Nápoles, la trama sigue a los jóvenes oficiales: Ferrando y Guglielmo, quienes, alentados por el cínico Don Alfonso, deciden poner a prueba la fidelidad de sus prometidas, Dorabella y Fiordiligi. Lo que comienza como una apuesta aparentemente inofensiva se transforma en un intrincado juego de identidades, seducción y engaño que cuestiona la naturaleza del amor, la lealtad y el deseo.

Aunque en apariencia se presenta como una comedia de enredos amorosos, la obra encierra una profunda reflexión sobre la conducta humana. Mozart construyó una de sus partituras más refinadas, donde la evolución psicológica de los personajes se revela a través de una escritura vocal de extraordinaria sutileza: “Constituye una paradoja fascinante: una comedia de costumbres ligera que ofrece una visión profundamente sombría de la naturaleza humana; una historia antigua (con antecedentes en Boccaccio, Shakespeare y Cervantes, entre otros) de tono sorprendentemente moderno; y una partitura hermosa que retrata comportamientos cuestionables”, describe el texto de presentación del Met Opera.

La propuesta de McDermott convierte las emociones de los protagonistas en una auténtica montaña rusa sentimental, rodeada de atracciones, artistas de feria y una estética vibrante que acentúa el carácter lúdico y a la vez inquietante de la obra. Cofundador y director artístico de la compañía Improbable y ganador de premios Olivier por sus producciones de la ópera Akhnaten (2017) con música de Philip Glass para el Met Opera y la obra de teatro My Neighbour Totoro (2023), el director y productor británico se distingue por combinar el lenguaje operístico con elementos visuales innovadores y una fuerte imaginación teatral.

Tras su exitoso debut en el Met de Nueva York en 2008 con la ópera Satyagraha de Philip Glass, McDermott ha realizado importantes producciones para esta casa de ópera, como La isla encantada, con música de Händel, Vivaldi, Rameau, Purcell y otros importantes compositores barrocos, así como Las horas de Puts.

La dirección musical estará a cargo del israelí Nimrod David Pfeffer, quien tuvo una exitosa incursión en la compañía con dos obras maestras de Mozart, primero con su debut en 2021 gracias a Las bodas de Fígaro y su posterior participación en La flauta mágica en la temporada 2024-2025. Reconocido internacionalmente como uno de los intérpretes más destacados del repertorio mozartiano, Pfeffer ha dirigido en escenarios como la Komische Oper Berlin, el Palau de les Arts en Valencia y la Ópera Nacional de Polonia. La crítica ha destacado la intensidad dramática y la sensibilidad de sus lecturas musicales, cualidades que lo convierten en un intérprete ideal para una partitura tan compleja como Così fan tutte.

El elenco de esta reposición reúne a destacadas figuras de la ópera internacional. La soprano italiana Federica Lombardi interpretará a Fiordiligi, uno de los papeles mozartianos con los que ha consolidado una prestigiosa carrera que la ha llevado a los principales foros del mundo, como la Royal Opera House de Londres y La Scala de Milán. En 2019, la cantante fue galardonada con el premio Franco Abbiati a mejor cantante por la Asociación Italiana de Críticos Musicales.

La mezzosoprano estadounidense Samantha Hankey dará vida a Dorabella. Considerada una de las artistas más prometedoras de su generación, ha sido distinguida con reconocimientos como el Segundo Premio y el Premio Birgit Nilsson de Operalia 2018, y la Glyndebourne Cup en el mismo año, además de recibir elogios de publicaciones como Financial Times y Opera Magazine por la riqueza de su timbre y su notable presencia escénica.

La soprano puertorriqueña Ana María Martínez personificará a Despina. Ganadora de un Grammy Latino a Mejor Álbum Clásico por su participación en la grabación de la ópera Merlin de Isaac Albéniz, la cantante es reconocida por su versatilidad vocal, ha desarrollado una destacada carrera en los principales teatros de ópera del mundo, incluyendo el Met Opera, donde debutó en 2005, la Lyric Opera of Chicago, la Royal Opera House y el Teatro Colón de Buenos Aires. Su carisma escénico y precisión vocal la han convertido en una intérprete particularmente celebrada en los papeles mozartianos.

Como Ferrando participará el tenor estadounidense Duke Kim, ganador de importantes concursos internacionales como Operalia (segundo lugar en 2022) y de la Gran Final del Metropolitan Opera Eric and Dominique Laffont Competition (2021). Tras debutar en el Met como Tamino en La flauta mágica, se ha consolidado como una de las voces jóvenes más interesantes del repertorio lírico.

El barítono moldavo Andrey Zhilikhovsky interpretará a Guglielmo. Formado en San Petersburgo, ha desarrollado una sólida trayectoria internacional que incluye presentaciones en la Ópera de París, la Deutsche Staatsoper Berlin, el Festival de Glyndebourne y el Met Opera, donde ha participado en producciones de La bohème y Las bodas de Fígaro.

Completa el elenco el bajo-barítono canadiense Gerald Finley como Don Alfonso. Ganador de un premio Grammy (2012) en la categoría Mejor Grabación de Ópera, y considerado uno de los grandes intérpretes de su generación, ha construido una carrera ejemplar en los principales escenarios operísticos y salas de concierto del mundo. Su amplia experiencia en los personajes de Mozart lo ha convertido en una referencia indiscutible dentro de este repertorio.

En vivo desde el Met de Nueva York cumple 18 temporadas en el Auditorio Nacional

Del 3 de octubre de 2026 al 5 de junio de 2027, la nueva temporada del programa The Met: Live In HD, conocido en México como En vivo desde el Met de Nueva York celebrará dos décadas de llevar lo mejor de la ópera a las pantallas de cines y recintos del mundo, incluyendo el Auditorio Nacional, escenario en el que cumplirá su temporada número 18 y que se integró a la red de transmisiones en 2008, consolidándose como la sede internacional con mayor afluencia y relevancia para la organización neoyorquina.

Durante sus 20 años de actividades este ciclo ha transmitido vía satélite más de 185 extraordinarias puestas en escena y, en esta ocasión, el programa conmemorativo transmitirá ocho títulos: una premiere, dos nuevas producciones y cinco reestrenos.

Este programa transformó la manera en que las audiencias acceden a la ópera a nivel global y convirtió al Met en el principal proveedor mundial de contenido cinematográfico alternativo y en la única institución artística con una serie de esta escala. Desde su lanzamiento, ha vendido más de 33 millones de boletos en todo el mundo, llevando producciones de primer nivel a públicos diversos que, de otro modo, no tendrían fácil acceso a ellas.

Como parte de la experiencia, artistas del Met y reconocidas figuras del mundo de la ópera participan como anfitriones de las transmisiones, ofreciendo contexto sobre cada obra, así como contenido exclusivo detrás de escena y entrevistas en vivo con el elenco, el equipo técnico y los equipos de producción.