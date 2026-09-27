De boxeador a cantante

Nitro Goyri cuelga los guantes y estrena su sencillo Rock Star

“Rock Star” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy 25 de septiembre de 2026

Tras consolidar una respetada trayectoria, cimentada en la disciplina del ring y la fuerza del rap callejero que lo llevó a colaborar con leyendas de la escena como C-Kan, Nitro Goyri da vuelta a la página para cerrar de manera definitiva su etapa como atleta. Dejando atrás las vendas y los guantes —símbolos del sudor, los golpes y las expectativas ajenas—, el intérprete abraza por completo la potencia de su propia voz y da inicio a la etapa más sofisticada, íntima y magnética de su carrera. El eco del ring se apaga por completo para ser sustituido por el micrófono, demostrando que su verdadera victoria ya no se decide por jueces bajo las luces de una arena, sino a través de la honestidad sobre el escenario en un relato de profunda madurez y resiliencia.

El gran estreno:

“Rock Star”

El detonante y punto de partida de esta nueva era musical es “Rock Star”, un tema del género urbano y R&B que aborda la fascinación, el despecho y la vulnerabilidad de estar enamorado de una mujer inalcanzable. A través de una narrativa de seducción y nostalgia, la canción contrasta el estilo de vida de una mujer cosmopolita con la obsesión romántica del protagonista, recordando la intimidad compartida en el pasado mientras intenta reconquistarla a pesar de la distancia emocional.

Lejos de la agresión convencional, “Rockstar” navega entre notas de jazz, melodías envolventes y una lírica de despecho glamoroso que retrata a la perfección el choque entre la calidez de la intimidad pasada y la frialdad del presente.

¿Quién es Nitro Goyri?

Antes de convertirse en Nitro Goyri, Shailock Cedano Goyri conoció la disciplina, la exigencia y la adrenalina dentro de un ring. Nacido en la Ciudad de México y criado desde pequeño en Guadalajara, comenzó su camino deportivo en el futbol, donde llegó a formar parte de las fuerzas básicas y reservas de Pumas y Chivas. Sin embargo, su carácter competitivo y su inquietud por canalizar su energía lo llevaron hacia el boxeo, una disciplina que terminaría marcando buena parte de su vida.

Él mismo ha contado que las constantes peleas dentro de la cancha lo llevaron a buscar una manera de canalizar esa agresividad y su destreza física. Así llegó al boxeo, el deporte de los puños.

Comenzó a entrenar de manera constante entre los 12 y 13 años y, aunque al principio sus padres no estaban de acuerdo con que se dedicara al boxeo, disputó sus primeras peleas amateur a escondidas. La situación cambió cuando figuras como Julio César Chávez reconocieron su talento y alentaron a su padre, Sergio Goyri, a apoyarlo en este camino.

A los 15 años tomó una decisión poco común para alguien de su edad: se mudó solo a California para buscar una oportunidad en el Robert Garcia Boxing Academy. Allí, gracias a su relación con Mikey García, campeón mundial de boxeo y amigo cercano a su padre, comenzó a entrenar y a hacer sparring con boxeadores profesionales de alto nivel. Para mantenerse y pagar sus entrenamientos trabajó como mesero en Oxnard, mientras construía una experiencia que años después lo llevaría al boxeo profesional.

Tras un récord amateur de 11 peleas, todas con victoria, regresó a México y debutó como profesional a los 17 años, en diciembre de 2017, en Guadalajara. En 2023 sufrió la única derrota oficial de su carrera y, posteriormente, una persistente lesión en la muñeca terminó por acelerar su decisión de dejar los guantes.

Pero el final de su carrera como boxeador no significó el final de la batalla. Desde mucho antes, la música había acompañado su camino y funcionaba como otra forma de expresar lo que llevaba dentro. Así comenzaron sus primeras rimas y, con el tiempo, nació Nitro Goyri: un proyecto musical que hoy suma más de 60 sencillos, colaboraciones con artistas como C-Kan y presentaciones en escenarios como el Auditorio Telmex y diversos festivales ante miles de personas.

Ahora, Nitro Goyri abre una nueva etapa con “Rock Star”, un sencillo en el que deja atrás definitivamente el ring para concentrarse en la música. Con una propuesta que transita por el R&B y el urbano melódico, Shailock convierte las experiencias acumuladas dentro y fuera del cuadrilátero en una nueva forma de expresión: una donde la disciplina del boxeador se encuentra con la libertad creativa del músico.