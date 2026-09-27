Realizan 2a edición de “Mover Ciencia, Movilidad Académica con Impacto Social”

Reunió experiencias de estudiantes, docentes y especialistas en torno a la internacionalización, la interculturalidad y los programas de doble grado

Toluca, Méx.- Al poner en contacto distintas formas de aprender, investigar y comprender la realidad, la movilidad académica también abre nuevas posibilidades de colaboración y generación de conocimiento. Bajo esta perspectiva, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó la segunda edición de “Mover Ciencia, Movilidad Académica con Impacto Social”.

Organizada por la Dirección de Cooperación Científica e Internacionalización de la Secretaría de Ciencia, la jornada abordó la internacionalización como una práctica que debe formar parte de la vida universitaria y que permita ampliar las oportunidades de estudiantes, docentes e investigadores.

María Luisa Becerril López, directora de Cooperación Científica e Internacionalización, destacó que cuando una persona, una idea y el conocimiento se ponen en movimiento, también se generan transformaciones en las instituciones y en las sociedades. Por ello, planteó la necesidad de consolidar una cultura de internacionalización permanente, incluyente y accesible, que trascienda los programas de movilidad.

En este proceso, señaló, la interculturalidad ocupa un lugar relevante, al propiciar el encuentro con otras maneras de aprender, vivir, investigar y generar conocimiento. El intercambio favorece el desarrollo de competencias profesionales y humanas, amplía perspectivas y permite construir redes de colaboración que pueden mantenerse incluso después de concluir una estancia académica.

Los resultados de estas experiencias se reflejan en la participación de la comunidad universitaria. Durante 2025, 181 estudiantes de estudios avanzados participaron en actividades de movilidad académica nacional e internacional, mientras que 118 profesores realizaron experiencias de movilidad.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel “Experiencias de doble grado”, en el que participaron especialistas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, entre ellos la doctora Beatriz Martín del Río y el doctor Adrián García Selva, además de estudiantes que han participado en programas de doble grado entre ambas instituciones.

Durante el encuentro se explicó que estos programas permiten articular las capacidades de dos instituciones educativas para complementar la formación del estudiantado y ofrecerle herramientas en un contexto académico internacional. A través de testimonios, estudiantes que realizaron estancias tanto en México como en España compartieron los aprendizajes académicos, profesionales y personales derivados de estas experiencias.